Giá xăng dầu đồng loạt tăng, diesel vượt 30.000 đồng/lít

Theo điều hành của liên Bộ Công Thương - Tài chính, 15h ngày 29/10, giá các mặt hàng xăng dầu trong nước tiếp tục đi lên so với kỳ trước. Đáng chú ý, giá dầu diesel 0.05S đã vượt mốc 30.000 đồng/lít.

Cụ thể, xăng E5RON92 có giá bán lẻ tối đa 26.027 đồng/lít, tăng 666 đồng/lít. Xăng E10RON95-III tăng 521 đồng/lít, lên mức không cao hơn 25.734 đồng/lít.

Đối với các mặt hàng dầu, dầu diesel 0.05S tăng 696 đồng/lít, lên tối đa 30.246 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 223 đồng/kg, đạt mức 23.596 đồng/kg.

Xăng E10RON95-III tăng lên hơn 25.700 đồng/lít. (Ảnh minh họa)

Trong kỳ điều hành này, cơ quan điều hành không trích lập, đồng thời không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng sinh học, dầu diesel và dầu mazut.

Ở kỳ điều hành trước, xăng E5RON92 có giá tối đa 25.361 đồng/lít, xăng E10RON95-III ở mức 25.213 đồng/lít, dầu diesel 0.05S là 29.550 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S ở mức 23.373 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá dầu ghi nhận mức tăng trong tuần trước, với dầu Brent tăng 6% và dầu WTI tăng 2,3%. Trong tuần này, giá dầu thế giới giảm trong hai phiên đầu tuần trước khi đảo chiều tăng trở lại trong phiên 28/10.

Sang phiên giao dịch ngày 29/10, giá dầu quốc tế có dấu hiệu hạ nhiệt nhưng vẫn duy trì trên ngưỡng 100 USD/thùng.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 11h32 ngày 29/10 (giờ Việt Nam), dầu Brent được giao dịch ở mức 114,2 USD/thùng, giảm 1,05%; dầu WTI xuống 101,4 USD/thùng, giảm 1,33% so với phiên liền trước.