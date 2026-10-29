Giá xăng dầu đồng loạt tăng, dầu diesel vượt 30.000 đồng/lít

Chiều 29.10, liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. Theo số liệu được cung cấp, xăng E5 RON 92 tăng 660 đồng/lít, lên 26.020 đồng/lít; xăng E10 RON 95 tăng 520 đồng/lít, lên 25.730 đồng/lít.

Dầu diesel tăng 690 đồng/lít, lên 30.240 đồng/lít; dầu mazut tăng 220 đồng/kg, lên 23.590 đồng/kg. Kỳ điều hành này không sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng từ 15h ngày 29.10, trong đó dầu diesel vượt mốc 30.000 đồng/lít. Ảnh: Tuấn Đông

Đợt tăng diễn ra sau kỳ điều hành ngày 22.10, khi giá xăng giảm mạnh nhưng dầu diesel tăng. Như vậy, giá xăng trong nước đã đảo chiều sau hai kỳ giảm, trong khi dầu diesel tiếp tục tăng, vượt mốc 30.000 đồng/lít.

Trên thị trường thế giới, giá dầu giảm trong phiên giao dịch ngày 29.10 khi kỳ vọng Mỹ và Iran nối lại đàm phán hòa bình phần nào lấn át lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông. Theo Reuters, giá dầu Brent và WTI đều giảm, đảo chiều một phần mức tăng của phiên trước đó.

Diễn biến ngoại giao tiếp tục tác động đến tâm lý thị trường. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance được cho là tìm cách khôi phục đàm phán với Iran, trong khi Qatar chuyển tới Tehran dự thảo thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran.

Tuy nhiên, phía Iran bày tỏ phản đối dự thảo, khiến triển vọng ngoại giao còn nhiều bất định. Nguy cơ các cuộc tấn công của lực lượng Houthi và khả năng Mỹ có hành động quân sự nhằm vào Iran tiếp tục làm dấy lên lo ngại về nguồn cung.

Tại Mỹ, dự trữ dầu thô giảm 1,9 triệu thùng, nhưng tồn kho xăng tăng 3,9 triệu thùng, trái với dự báo.

Liên quan đến chính sách trong nước, tại cuộc họp về các kịch bản điều hành giá xăng dầu và điện, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát cơ sở pháp lý, đánh giá tác động và tính khả thi của phương án giảm thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại về 0%.

Phương án dự kiến áp dụng từ ngày 1.11.2026 đến hết ngày 31.3.2027. Bộ Tài chính phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trước ngày 1.11.2026. Đây hiện vẫn là phương án đang được xem xét, chưa phải chính sách chính thức có hiệu lực.

Trước đó, trong tháng 10, giá xăng dầu trong nước liên tục biến động, với các kỳ điều hành ghi nhận cả tăng và giảm giá. Ngày 22.10, giá xăng giảm mạnh, trong khi dầu diesel tăng.

Đến ngày 29.10, giá các mặt hàng đồng loạt tăng trở lại theo số liệu được cung cấp. Trong bối cảnh giá năng lượng thế giới biến động, chi phí sản xuất và vận tải chịu áp lực, phương án giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng đang được cơ quan chức năng xem xét nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Diễn biến thị trường quốc tế và quyết định chính thức về chính sách thuế sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến giá xăng dầu trong nước ở các kỳ điều hành tới.