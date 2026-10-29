Giá xăng dầu đồng loạt tăng, dầu diesel tăng gần 700 đồng/lít

Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ chiều nay 29/10. (Ảnh: ST).

Theo thông tin từ kỳ điều hành ngày 29/10, giá xăng E5 RON92 được điều chỉnh tăng 666 đồng/lít, lên mức tối đa 26.027 đồng/lít. Xăng E10 RON95 tăng 521 đồng/lít, có giá bán không cao hơn 25.734 đồng/lít.

Đối với các mặt hàng dầu, dầu diesel tăng 696 đồng/lít, lên mức tối đa 30.246 đồng/lít; dầu mazut tăng 223 đồng/kg, có giá không cao hơn 23.596 đồng/kg.

Theo liên Bộ Tài chính - Công Thương, diễn biến giá xăng dầu thế giới chịu tác động từ nhiều yếu tố, trong đó có căng thẳng an ninh tại Yemen, các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở dầu khí của Saudi Arabia, lượng dầu thô tồn kho của Mỹ giảm và xung đột Nga - Ukraine tiếp diễn.

Bên cạnh đó, OPEC+ dự kiến giữ nguyên mục tiêu sản lượng trong tháng 12, trong khi hoạt động sản xuất dầu diesel tại các nhà máy lọc dầu của Nga có những thay đổi.

Trong giai đoạn từ kỳ điều hành ngày 22/10 đến ngày 29/10, giá thành phẩm xăng RON92 bình quân tăng 6,192 USD/thùng; RON95 tăng 5,630 USD/thùng. Giá dầu diesel tăng 4,558 USD/thùng, còn dầu mazut tăng 9,794 USD/tấn.

Việc giá nhiên liệu đồng loạt tăng có thể làm gia tăng chi phí đi lại, vận tải và sản xuất, kinh doanh. Theo số liệu được công bố, mặt bằng giá xăng dầu Việt Nam vẫn thấp hơn một số quốc gia có chung đường biên giới.

Thị trường năng lượng thế giới tiếp tục biến động, do đó việc theo dõi sát diễn biến giá và điều hành linh hoạt sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc hạn chế tác động đến người dân, doanh nghiệp và mặt bằng giá hàng hóa trong nước.