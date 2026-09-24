Chiều 24/09, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h cùng ngày.

Theo đó, cơ quan điều hành quyết định tăng 1.258 đồng/lít với xăng E5 RON 92, giá bán là 26.397 đồng/lít. Giá xăng E10 RON 95-III tăng 1.451 đồng/lít về còn 27.087 đồng/lít.

Trong khi đó, dầu diesel tăng tiếp 550 đồng/lít lên 30.490 đồng/lít, dầu mazut tăng 280 đồng/lít lên mức 19.470 đồng/kg. Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý quyết định không trích hay chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Như vậy, giá xăng trong nước đã tăng 4 phiên liên tiếp, trong khi giá dầu tăng 3 phiên tăng liên tiếp. Hiện mặt bằng giá các loại nhiên liệu này của Việt Nam vẫn ở mức thấp hơn so với các quốc gia trong khu vực.

Giá xăng dầu đồng loạt tăng, có loại tăng hơn 1.400 đồng/lít

Liên quan đến thị trường xăng dầu, Bộ Tài chính vừa công bố tình hình trích lập, chi sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu trong quý II, tính từ ngày 1/4 đến 30/6.

Theo số liệu được công bố, trong quý II, các doanh nghiệp đầu mối đã trích lập hơn 1.886 tỷ đồng vào nguồn Quỹ Bình ổn giá xăng dầu từ tiền tạm ứng ngân sách, trong khi chi sử dụng quỹ này là 873 tỷ đồng. Số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đến cuối tháng 6 vượt 1.911 tỷ đồng.

Trên thị trường thế giới, trong tuần trước, giá dầu ghi nhận tuần biến động trái chiều trong biên độ hẹp. Tính chung trong tuần qua, giá dầu Brent giảm khoảng 0,7%, trái lại giá WTI tăng khoảng 0,2%.

Sang tuần này, sau khi giảm liên tiếp ở 2 phiên đầu tuần, giá dầu quốc tế trong phiên 23/9 bật tăng mạnh. Đóng cửa phiên giao dịch 23/9, giá dầu Brent tăng 3,86%, lên mức 103,1 USD/thùng. Còn giá dầu WTI của Mỹ trong phiên này tăng 1,81%, lên mức 92,16 USD/thùng.

Đến phiên giao dịch hôm nay, giá dầu thế giới có xu hướng chững lại sau phiên tăng cao.

Tuy hạ nhiệt nhưng giá dầu quốc tế vẫn có nguy cơ tăng trở lại trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang.