Giá xăng, dầu đồng loạt tăng

Từ 15 giờ ngày 29-10, sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng, dầu trong nước đồng loạt tăng.

Theo đó, giá xăng E5 RON 92 tối đa 26.027 đồng/lít, tăng 666 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành. Giá xăng E10 RON 95-III tối đa 25.734 đồng/lít, tăng 521 đồng/lít. Giá dầu diesel 0.05S tối đa 30.246 đồng/lít, tăng 696 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tối đa 23.596 đồng/kg, tăng 223 đồng/kg.

Người dân đổ xăng tại một cửa hàng xăng dầu ở phường Bảo An.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích lập và không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng sinh học, dầu diesel và dầu mazut.

Tại Khánh Hòa, theo thông báo của Công ty TNHH Một thành viên Petrolimex Khánh Hòa, giá bán lẻ áp dụng từ 15 giờ ngày 29-10 như sau: Xăng E10 RON 95-V giá 26.530 đồng/lít; xăng E10 RON 95-III giá 25.730 đồng/lít; dầu diesel giá từ 30.240 đồng đến 31.640 đồng/lít; dầu hỏa giá 30.650 đồng/lít.