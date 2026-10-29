Giá xăng dầu đồng loạt tăng

Cụ thể, xăng E5RON92, tăng 666 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, có giá bán không cao hơn 26.027 đồng/lít.

Xăng E10RON95-III, tăng 521 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, có giá bán không cao hơn 25.734 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S, tăng 696 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, có giá bán không cao hơn 30.246 đồng/lít.

Dầu madút 180CST 3.5S, tăng 223 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành, có giá bán không cao hơn 23.596 đồng/kg.

Xăng E10RON95-III, có giá bán không cao hơn 25.734 đồng/lít.

Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không thực hiện trích lập và không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng sinh học, dầu diesel và dầu mazut.

Theo Bộ Công Thương, giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 29/10/2026: Về giá xăng: Thái Lan: 32.550 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 32.010 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 48.276 VNĐ/lít; Trung Quốc: 35.017 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 25.734 VNĐ/lít.

Về giá dầu: Thái Lan: 33.333 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 35.179 VNĐ/lít; Lào: 40.848 VNĐ/lít; Trung Quốc: 31.924 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 30.246 VNĐ/lít. Giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: lực lượng Houthi ở Yemen giao tranh với quân đội Chính phủ Yemen và tiếp tục tấn công vào cơ sở dầu khí của Saudi Arabia; tồn kho dầu thô của Mỹ giảm; OPEC+ dự kiến giữ nguyên mục tiêu sản lượng trong tháng 12; nhà máy lọc dầu của Nga tăng sản lượng sản xuất dầu diesel; xung đột giữa Nga với Ucraina tiếp diễn, … Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.