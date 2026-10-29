Giá xăng, dầu đồng loạt tăng

Khách hàng giao dịch tại điểm kinh doanh của Petrolimex trên đường Láng. Ảnh: Thanh Hải

Kể từ 15h ngày 29-10, liên bộ Công Thương - Tài chính đã có văn bản điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng, dầu. Theo đó, liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích Quỹ bình ổn giá xăng, dầu và không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng, dầu.

Giá bán các mặt hàng xăng, dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: Xăng E5RON92 không cao hơn 26.027 đồng/lít; xăng E10RON95-III không cao hơn 25.734 đồng/lít; dầu diesel 0.05S không cao hơn 30.246 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 23.596 đồng/kg.

Quyết định điều hành giá bán lẻ xăng, dầu trong nước được đưa ra căn cứ trên diễn biến của thị trường xăng, dầu thế giới; diễn biến của tỷ giá USD, cũng như bảo đảm nguyên tắc khuyến khích sử dụng xăng sinh học.