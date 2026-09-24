Giá xăng, dầu đồng loạt tăng

Xăng E10RON95-III tăng 1.451 đồng/lít, xăng E5RON92 tăng 1.258 đồng/lít. Ảnh: Thanh Hiền

Theo Bộ Công Thương, tại kỳ điều hành ngày 24-9, giá thành phẩm xăng, dầu thế giới biến động trái chiều. Bình quân từ kỳ điều hành ngày 17 đến ngày 24-9, giá xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 ở mức 140,834 USD/thùng, giảm 0,252 USD/thùng, tương đương 0,18%. Giá xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III đạt 147,204 USD/thùng, tăng 0,970 USD/thùng, tương đương 0,66%.

Trong khi đó, giá dầu diesel 0,05S giảm 9,306 USD/thùng, tương đương 5,10%, xuống còn 173,328 USD/thùng; dầu mazut 180CST 3,5S giảm 38,818 USD/tấn, tương đương 5,57%, xuống 657,618 USD/tấn.

Trên cơ sở diễn biến thị trường thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng, dầu đối với xăng sinh học, dầu diesel và dầu mazut.

Sau điều chỉnh, xăng E5RON92 có giá bán tối đa 26.397 đồng/lít, tăng 1.258 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành. Xăng E10RON95-III có giá bán tối đa 27.087 đồng/lít, tăng 1.451 đồng/lít.

Dầu diesel 0,05S có giá bán tối đa 30.497 đồng/lít, tăng 552 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S có giá bán tối đa 19.472 đồng/kg, tăng 276 đồng/kg.

Liên bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để điều hành giá phù hợp, kịp thời đề xuất các giải pháp bình ổn khi cần thiết.