Giá xăng, dầu đồng loạt tăng

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h ngày 24/9.

Theo đó, cơ quan điều hành quyết định tăng 1.260 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và tăng 1.450 đồng/lít với xăng E10 RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 26.390 đồng/lít và xăng E10 RON 95 là 27.080 đồng/lít.

Trong khi đó, dầu diesel tăng tiếp 550 đồng/lít lên 30.490 đồng/lít, dầu mazut tăng 280 đồng/lít lên mức 19.470 đồng/kg. Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý quyết định không trích hay chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Ảnh minh họa.

Như vậy, giá xăng trong nước đã tăng 4 phiên liên tiếp, trong khi giá dầu tăng 3 phiên tăng liên tiếp. Hiện mặt bằng giá các loại nhiên liệu này của Việt Nam vẫn ở mức thấp hơn so với các quốc gia trong khu vực.

Tại kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quyết định không trích, chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu cho kỳ điều hành giá xăng dầu hôm nay, đây cũng là nguyên nhân khiến giá xăng dầu bán lẻ trong nước không giảm, dù cho giá dầu thô, giá xăng dầu thành phẩm trong nước lao dốc từ đầu tuần nay.

Về số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu, đến hết ngày 30/6, số dư quỹ này đạt hơn 196,28 tỷ đồng, tăng hơn 1,22 tỷ đồng so với đầu quý 2. Trong quý 2, tổng số tiền trích Quỹ bình ổn giá đạt hơn 1.886 tỷ đồng, chi sử dụng hơn 873 tỷ đồng và phát sinh hơn 309 triệu đồng tiền lãi.

Lý giải về việc tăng giá xăng dầu bán lẻ trong nước, Bộ Công Thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Iran đã thông báo các điều kiện để nối lại đàm phán với Mỹ nhằm hướng tới chấm dứt xung đột; xung đột tại khu vực Trung Đông giữa lực lượng Houthi và Saudi Arabia có diễn biến phức tạp; xung đột giữa Nga với Ucraina tiếp diễn, tiếp tục nhằm vào cơ sở năng lượng của nhau… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng.