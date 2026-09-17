Xã hội

Giá xăng, dầu đồng loạt tăng

Báo Khánh Hòa
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Từ 15 giờ ngày 17-9, sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng, dầu đồng loạt tăng. Trong đó, xăng E10 RON 95-III tăng 1.397 đồng/lít, dầu diesel tăng 1.460 đồng/lít.

Theo đó, giá xăng E5 RON 92 không cao hơn 25.139 đồng/lít, tăng 1.395 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, thấp hơn xăng E10 RON 95-III 497 đồng/lít.

Nhân viên tại một cửa hàng xăng, dầu trên địa bàn phường Phan Rang đang đổ xăng cho khách.

Nhân viên tại một cửa hàng xăng, dầu trên địa bàn phường Phan Rang đang đổ xăng cho khách.

Giá xăng E10 RON 95-III không cao hơn 25.636 đồng/lít, tăng 1.397 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành. Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 29.945 đồng/lít, tăng 1.460 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành. Giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 19.196 đồng/kg, tăng 1.039 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu ở mức 1.250 đồng/lít đối với xăng sinh học, 2.000 đồng/lít đối với dầu diesel và 1.250 đồng/kg đối với dầu mazut. Như vậy, giá xăng đã được điều chỉnh tăng lần thứ 3 liên tiếp.

Tại tỉnh Khánh Hòa, giá xăng, dầu của Công ty TNHH Một thành viên Petrolimex Khánh Hòa như sau: Xăng sinh học E10 RON 95-V giá 24.570 đồng/lít; xăng sinh học E10 RON 95-III giá 23.270 đồng/lít; dầu diesel giá từ 29.940 đồng đến 31.740 đồng/lít; dầu hỏa giá 26.730 đồng/lít.

DẠ NGUYỆT

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/doi-song/thi-truong/202609/gia-xang-dau-dong-loat-tang-30e5ae4/