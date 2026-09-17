Từ 15 giờ ngày 17-9, sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng, dầu đồng loạt tăng. Trong đó, xăng E10 RON 95-III tăng 1.397 đồng/lít, dầu diesel tăng 1.460 đồng/lít.

Theo đó, giá xăng E5 RON 92 không cao hơn 25.139 đồng/lít, tăng 1.395 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, thấp hơn xăng E10 RON 95-III 497 đồng/lít.

Nhân viên tại một cửa hàng xăng, dầu trên địa bàn phường Phan Rang đang đổ xăng cho khách.

Giá xăng E10 RON 95-III không cao hơn 25.636 đồng/lít, tăng 1.397 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành. Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 29.945 đồng/lít, tăng 1.460 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành. Giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 19.196 đồng/kg, tăng 1.039 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu ở mức 1.250 đồng/lít đối với xăng sinh học, 2.000 đồng/lít đối với dầu diesel và 1.250 đồng/kg đối với dầu mazut. Như vậy, giá xăng đã được điều chỉnh tăng lần thứ 3 liên tiếp.

Tại tỉnh Khánh Hòa, giá xăng, dầu của Công ty TNHH Một thành viên Petrolimex Khánh Hòa như sau: Xăng sinh học E10 RON 95-V giá 24.570 đồng/lít; xăng sinh học E10 RON 95-III giá 23.270 đồng/lít; dầu diesel giá từ 29.940 đồng đến 31.740 đồng/lít; dầu hỏa giá 26.730 đồng/lít.