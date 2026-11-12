Giá xăng dầu đồng loạt lao dốc, có loại giảm hơn 1.800 đồng/lít

Theo phương án điều hành giá xăng dầu ngày 12/11, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu phổ biến trên thị trường được điều chỉnh giảm mạnh.

Cụ thể, giá xăng E5RON92 giảm 1.499 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.399 đồng/lít. Giá xăng E10RON95-III giảm 1.311 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.845 đồng/lít.

Đáng chú ý, sau kỳ điều chỉnh này, cả hai loại xăng đều có giá bán tối đa xuống dưới mốc 20.000 đồng/lít. Xăng E5RON92 thấp hơn xăng E10RON95-III 446 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S giảm 1.874 đồng/lít, giá bán không cao hơn 26.822 đồng/lít.

Giá dầu mazut 180CST 3.5S giảm 2.263 đồng/kg, giá bán không cao hơn 19.742 đồng/kg.

Giá xăng trong nước chiều nay được điều chỉnh. Ảnh: Thạch Thảo

Trong kỳ điều hành này, cơ quan quản lý thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng sinh học ở mức 600 đồng/lít và dầu mazut 1.000 đồng/kg; không trích lập đối với dầu diesel. Đồng thời, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng trên.

Ở kỳ điều hành giá xăng dầu gần đây nhất (vào chiều 5/11), giá bán lẻ xăng E5RON92 giảm 2.305 đồng/lít, giá xăng E10RON95-III cũng được điều chỉnh hạ 2.075 đồng/lít.

Cùng xu hướng, giá dầu diesel 0.05S giảm 180 đồng/lít, trong khi giá dầu mazut 180CST 3.5S hạ 1.969 đồng/kg.

Giá xăng dầu thế giới chủ yếu giảm giữa hai kỳ điều hành ngày 5/11 và 12/11/2026. Thị trường chịu tác động từ việc Mỹ tạm thời chưa mở thêm đợt tấn công nhằm vào Iran, các vụ tấn công mới nhằm vào tàu chở dầu tại eo biển Hormuz, sản lượng dầu thô của OPEC tăng trong tháng 10 và thông tin về đàm phán giữa Nga, Mỹ và Ukraine.

Trong kỳ, giá xăng RON92 bình quân giảm 7,67%, xuống 103,973 USD/thùng. Xăng RON95 giảm 6,88%, còn 106,028 USD/thùng, trong khi dầu diesel giảm 6,92%, còn 152,280 USD/thùng. Dầu mazut giảm mạnh nhất, 15,32%, xuống 620,545 USD/tấn.

Ngày 12/11, giá xăng tại Việt Nam không cao hơn 19.845 đồng/lít, thấp hơn mức 27.354-44.832 đồng/lít tại Thái Lan, Campuchia, Lào và Trung Quốc. Giá dầu diesel tại Việt Nam không cao hơn 26.822 đồng/lít, trong khi giá dầu tại bốn nước này dao động từ 31.962 đến 38.880 đồng/lít.