Liên Bộ Công Thương - Tài chính mới phát đi thông báo về việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước từ 15h hôm nay, 26/11.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tạm ứng ngân sách nhà nước ở mức 1.400 đồng/lít đối với xăng sinh học, 500 đồng/lít đối với dầu diesel và 1.000 đồng/kg đối với dầu mazut; không chi sử dụng Quỹ đối với các mặt hàng này.

Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá xăng E5RON92 giảm 185 đồng/lít, xuống mức không cao hơn 18.391 đồng/lít; xăng E10RON95-III giảm 44 đồng/lít, xuống mức không cao hơn 19.056 đồng/lít.

Đối với các mặt hàng dầu, dầu diesel 0,05S giảm 1.382 đồng/lít, xuống mức không cao hơn 24.965 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3,5S giảm 1.101 đồng/kg, xuống mức không cao hơn 17.570 đồng/kg.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành từ ngày 19/11 đến 26/11 chịu tác động của nhiều yếu tố khiến giá thành phẩm xăng dầu chủ yếu giảm. Bình quân giữa hai kỳ điều hành, giá xăng RON92 giảm 9,29%, xăng RON95 giảm 8,62%, dầu diesel giảm 8,13% và dầu mazut giảm 8,87%.

Thời điểm điều chỉnh giá bán do thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối xăng dầu quyết định nhưng không muộn hơn 15h ngày 26/11.

Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có.