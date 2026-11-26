Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 15h ngày 26/11.

Theo kỳ điều hành của Bộ Công Thương và Bộ Tài chính, giá bán tối đa của xăng E5 RON92 giảm từ 18.576 đồng xuống 18.391 đồng/lít, tương đương 1%. Giá xăng E10 RON95-III giảm từ 19.100 đồng xuống 19.056 đồng/lít, tương đương 0,23%.

Các mặt hàng dầu giảm mạnh hơn. Dầu diesel 0,05S giảm 1.382 đồng/lít, tương đương 5,25%, xuống 24.965 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3,5S giảm 1.101 đồng/kg, tương đương 5,90%, xuống 17.570 đồng/kg.

Trong kỳ này, liên Bộ tăng mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5 và E10 từ 200 đồng lên 1.400 đồng/lít, dầu diesel từ 0 đồng lên 500 đồng/lít và dầu mazut từ 800 đồng lên 1.000 đồng/kg. Liên Bộ không chi sử dụng quỹ đối với các mặt hàng trên.

Trên thị trường thế giới, giá dầu thô vào tuần trước ghi nhận tuần giảm thứ 3 liên tiếp. Tính chung trong cả tuần qua, giá dầu Brent giảm gần 4%, trong khi giá dầu WTI giao tháng 12 hạ gần 6%.