Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 15h ngày 5/11. Ảnh minh hoạ.

Theo quyết định điều hành của liên Bộ Công Thương - Tài chính, trong kỳ điều hành này, cơ quan quản lý thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo Quyết định số 2931/QĐ-BCT ngày 5/11/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, sử dụng nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước.

Cụ thể, mức trích lập đối với xăng sinh học là 700 đồng/lít, dầu madút là 500 đồng/kg. Riêng dầu diesel không thực hiện trích lập. Trong kỳ điều hành này, liên Bộ không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng dầu.

Sau khi thực hiện trích lập Quỹ bình ổn, giá bán lẻ tối đa các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường từ 15h ngày 5/11 được điều chỉnh như sau:

Xăng E5RON92: Không cao hơn 20.898 đồng/lít, giảm 2.305 đồng/lít.

Xăng E10RON95-III: Không cao hơn 21.156 đồng/lít, giảm 2.075 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 28.696 đồng/lít, giảm 180 đồng/lít.

Dầu madút 180CST 3.5S: Không cao hơn 22.005 đồng/kg, giảm 1.969 đồng/kg.

Với mức giá mới, xăng E5RON92 tiếp tục thấp hơn xăng E10RON95-III khoảng 258 đồng/lít.