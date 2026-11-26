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Theo thông tin điều hành giá xăng dầu ngày 26/11 của liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu được điều chỉnh giảm so với kỳ điều hành trước.

Cụ thể, xăng E5RON92 có giá bán tối đa 18.391 đồng/lít, giảm 185 đồng/lít. Xăng E10RON95-III có giá không cao hơn 19.056 đồng/lít, giảm 44 đồng/lít.

Đối với các mặt hàng dầu, dầu diesel 0,05S có giá bán tối đa 24.965 đồng/lít, giảm 1.382 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 1.101 đồng/kg, xuống mức không cao hơn 17.570 đồng/kg. Như vậy, trong kỳ điều hành này, dầu diesel là mặt hàng có mức giảm mạnh nhất. Chênh lệch giá giữa xăng E5RON92 và xăng E10RON95-III hiện là 665 đồng/lít.

Giá xăng dầu thế giới giảm, Quỹ bình ổn tiếp tục được trích lập

Lý giải nguyên nhân điều chỉnh giá, Bộ Công Thương cho biết thị trường xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành từ ngày 19/11 đến 26/11 chịu tác động của nhiều yếu tố.

Trong đó, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo thị trường dầu mỏ có thể dư cung trong quý IV năm nay do xuất khẩu dầu từ khu vực Trung Đông phục hồi nhanh hơn tốc độ tăng trưởng nhu cầu. Bên cạnh đó, OPEC+ dự kiến quyết định chính sách khai thác dầu năm 2027 tại cuộc họp ngày 29/11.

Các diễn biến địa chính trị như lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố tấn công nhà máy lọc dầu Ras Tanura ở Saudi Arabia, các vụ tấn công tàu thuyền qua eo biển Hormuz và xung đột Nga - Ukraine tiếp diễn cũng tác động đến thị trường năng lượng.

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Tuy nhiên, giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong những ngày qua có xu hướng giảm là chủ yếu. Bình quân giữa hai kỳ điều hành, giá xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 ở mức 91,422 USD/thùng, giảm 9,29%. Xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III ở mức 94,314 USD/thùng, giảm 8,62%. Dầu diesel 0,05S đạt bình quân 136,638 USD/thùng, giảm 8,13%; dầu mazut 180CST 3.5S đạt 532,640 USD/tấn, giảm 8,87%.

Đáng chú ý, dù giá xăng dầu thế giới giảm, tại kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính vẫn thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tạm ứng ngân sách nhà nước. Cụ thể, mức trích lập đối với xăng sinh học là 1.400 đồng/lít, dầu diesel 500 đồng/lít và dầu mazut 1.000 đồng/kg. Không thực hiện chi sử dụng Quỹ đối với các mặt hàng này.

Theo Bộ Công Thương, việc điều hành giá nhằm bảo đảm giá bán trong nước phản ánh xu hướng biến động của thị trường thế giới, đồng thời hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Bộ Công Thương cũng cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có.