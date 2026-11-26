Bộ Công Thương vừa công bố thông tin điều hành giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15 giờ ngày 26.11. Theo đó, các mặt hàng xăng, dầu đều được điều chỉnh giảm so với kỳ điều hành trước.

Cụ thể, giá xăng E5RON92 không cao hơn 18.391 đồng/lít, giảm 185 đồng/lít. Xăng E10RON95 không cao hơn 19.056 đồng/lít, giảm 44 đồng/lít.

Giá dầu diesel không cao hơn 24.965 đồng/lít, giảm 1.382 đồng/lít. Dầu mazut không cao hơn 17.570 đồng/kg, giảm 1.101 đồng/kg.

Giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm từ 15 giờ ngày 26.11. Ảnh: Tuấn Đông

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tạm ứng ngân sách nhà nước ở mức 1.400 đồng/lít đối với xăng sinh học, 500 đồng/lít đối với dầu diesel và 1.000 đồng/kg đối với dầu mazut.

Theo Bộ Công Thương, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân trong kỳ từ ngày 19.11 đến 26.11 đều giảm. Xăng RON92 dùng để pha chế E5RON92 ở mức 91,422 USD/thùng, giảm 9,29%; xăng RON95 dùng để pha chế E10RON95-III ở mức 94,314 USD/thùng, giảm 8,62%; dầu diesel ở mức 136,638 USD/thùng, giảm 8,13%; dầu mazut ở mức 532,640 USD/tấn, giảm 8,87%.

Bộ Công Thương cho biết thị trường dầu mỏ thế giới chịu tác động bởi dự báo dư cung trong quý IV của Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), trong bối cảnh xuất khẩu dầu từ Trung Đông phục hồi nhanh hơn tốc độ tăng trưởng nhu cầu.

Bên cạnh đó, OPEC+ dự kiến quyết định chính sách khai thác dầu năm 2027 tại cuộc họp ngày 29.11.2026; tình hình an ninh tại khu vực Trung Đông và các vụ tấn công tàu thuyền qua eo biển Hormuz cũng tiếp tục tác động đến thị trường.

Theo Bộ Công Thương, giá xăng dầu trong nước tiếp tục ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới. Ngày 26.11, giá xăng quy đổi tại Thái Lan là 29.337 đồng/lít, Campuchia 25.716 đồng/lít, Lào 43.992 đồng/lít và Trung Quốc 34.025 đồng/lít; trong khi giá xăng E10RON95 tại Việt Nam không cao hơn 19.056 đồng/lít.

Đối với dầu, giá quy đổi tại Thái Lan là 30.826 đồng/lít, Campuchia 31.113 đồng/lít, Lào 37.956 đồng/lít và Trung Quốc 30.970 đồng/lít. Giá dầu diesel trong nước không cao hơn 24.965 đồng/lít.

Như vậy, giá xăng E10RON95 tại Việt Nam thấp hơn Campuchia 6.660 đồng/lít, Thái Lan 10.281 đồng/lít, Trung Quốc 14.969 đồng/lít và Lào 24.936 đồng/lít. Giá dầu diesel trong nước cũng thấp hơn Thái Lan 5.861 đồng/lít, Trung Quốc 6.005 đồng/lít, Campuchia 6.148 đồng/lít và Lào 12.991 đồng/lít.

Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục phối hợp kiểm tra, giám sát trách nhiệm bảo đảm nguồn cung của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.

Một yếu tố đáng chú ý trong kỳ điều hành là chính sách thuế mới đang được áp dụng. Theo Nghị quyết 45/2026/NQ-CP, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại xăng được áp dụng ở mức 0% từ ngày 1.11.2026 đến hết ngày 31.3.2027.

Bộ Công Thương cho biết việc điều hành giá ngày 26.11 được thực hiện đồng thời theo các quy định về thuế và cơ chế Quỹ Bình ổn giá xăng dầu hiện hành, nhằm bảo đảm giá trong nước phản ánh xu hướng giá thế giới và hài hòa lợi ích giữa các chủ thể trên thị trường.