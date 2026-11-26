Khách hàng đổ xăng E10 tại cửa hàng xăng dầu PVOIL tại Hà Nội. Ảnh: A.N/Bnews/vnanet.vn

Giá xăng dầu tiếp tục được điều chỉnh giảm từ 15 giờ hôm nay 26/11 theo quyết định của liên Bộ Công Thương-Tài chính; trong đó trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) với xăng sinh học là 1.400 đồng/lít; dầu điêzen là 500 đồng/lít và dầu madút là 1.000 đồng/kg.

Như vậy đây là lần thứ sáu liên tiếp, giá xăng được điều chỉnh giảm kể từ đầu tháng 11/2026 đến nay.

Theo đó, xăng E5RON92 không cao hơn 18.391 đồng/lít, giảm 185 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, thấp hơn xăng E10RON95-III 665 đồng/lít; xăng E10RON95-III không cao hơn 19.056 đồng/lít, giảm 44 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành; dầu điêzen 0.05S không cao hơn 24.965 đồng/lít, giảm 1.382 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành; dầu madút 180CST 3.5S không cao hơn 17.570 đồng/kg, giảm 1.101 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Ngoài ra, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA dự báo thị trường dầu mỏ sẽ dư cung trong quý IV năm nay do việc xuất khẩu dầu từ khu vực Trung Đông đang phục hồi nhanh hơn tốc độ tăng trưởng nhu cầu dầu; OPEC+ dự kiến quyết định chính sách khai thác dầu năm 2027 tại cuộc họp ngày 29/11/2026; lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố tấn công nhà máy lọc dầu Ras Tanura ở Saudi Arabia; tiếp tục có các vụ tấn công tàu thuyền đi lại qua eo biển Hormuz; cuộc xung đột giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, tiếp tục nhằm vào các cơ sở năng lượng…

Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến giảm là chủ yếu.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 19/11/2026 và kỳ điều hành ngày 26/11/2026 là: 91,422 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 9,362 USD/thùng, tương đương giảm 9,29%); 94,314 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 8,902 USD/thùng, tương đương giảm 8,62%); 136,638 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 12,092 USD/thùng, tương đương giảm 8,13%); 532,640 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 51,832 USD/tấn, tương đương giảm 8,87%).

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 26/11 quy đổi ra VND:

Về giá xăng: Thái Lan: 29.337 VND/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 25.716 VND/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 43.992 VND/lít; Trung Quốc: 34.025 VND/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 19.056 VND/lít.

Về giá dầu: Thái Lan: 30.826 VND/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 31.113 VND/lít; Lào: 37.956 VND/lít; Trung Quốc: 30.970 VND/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 24.965 VND/lít. Hiện giá xăng dầu của Việt Nam đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.