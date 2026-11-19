Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo Quyết định số 3081/QĐ-BCT ngày 19/11/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, với mức trích lập dành cho xăng sinh học là 200 đồng/lít và dầu madút là 800 đồng/kg.

Theo đó, giá bán lẻ xăng, dầu được điều chỉnh như sau: Xăng E5RON92 không cao hơn 18.576 đồng/lít, giảm 823 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, thấp hơn xăng E10RON95-III 524 đồng/lít; xăng E10RON95-III không cao hơn 19.100 đồng/lít, giảm 745 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành; dầu điêzen 0.05S không cao hơn 26.347 đồng/lít, giảm 475 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành; dầu madút 180CST 3.5S không cao hơn 18.671 đồng/kg, giảm 1.071 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Ngoài ra, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.