Khách đến mua xăng dầu tại cửa hàng Petrolimex. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

Giá xăng dầu tiếp tục được điều chỉnh giảm từ 15 giờ hôm nay 19/11 theo quyết định của liên Bộ Công Thương-Tài chính; trong đó trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) với xăng sinh học là 200 đồng/lít và dầu madút là 800 đồng/kg. Như vậy đây là lần thứ năm liên tiếp, giá xăng được điều chỉnh giảm kể từ đầu tháng 11/2026 đến nay.

Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo Quyết định số 3081/QĐ-BCT ngày 19/11/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, thực hiện điều hành giá xăng dầu trong nước đảm bảo phản ánh đúng xu hướng biến động của giá xăng dầu thế giới; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Theo đó, giá bán lẻ xăng, dầu được điều chỉnh như sau: Xăng E5RON92 không cao hơn 18.576 đồng/lít, giảm 823 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, thấp hơn xăng E10RON95-III 524 đồng/lít; xăng E10RON95-III không cao hơn 19.100 đồng/lít, giảm 745 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành; dầu điêzen 0.05S không cao hơn 26.347 đồng/lít, giảm 475 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành; dầu madút 180CST 3.5S không cao hơn 18.671 đồng/kg, giảm 1.071 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Ngoài ra, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ và Iran tấn công qua lại lẫn nhau; tiếp tục diễn ra các vụ tấn công ở eo biển Hormuz nhằm vào tàu chở dầu; Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA dự báo thị trường dầu mỏ sẽ dư cung trong quý IV năm nay do việc xuất khẩu dầu từ khu vực Trung Đông đang phục hồi nhanh; cuộc xung đột giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua tăng, giảm tùy từng mặt hàng nhưng có diễn biến giảm là chủ yếu.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 12/11/2026 và kỳ điều hành ngày 19/11/2026 là: 100,784 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 3,189 USD/thùng, tương đương giảm 3,07%); 103,216 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 2,812 USD/thùng, tương đương giảm 2,65%); 148,730 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 3,550 USD/thùng, tương đương giảm 2,33%); 584,472 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 36,073 USD/tấn, tương đương giảm 5,81%).

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 19/11 quy đổi ra VND: Về giá xăng: Thái Lan: 30.434 VND/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 27.354 VND/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 43.992 VND/lít; Trung Quốc: 34.025 VND/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 19.100 VND/lít.

Về giá dầu: Thái Lan: 31.335 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 33.329 VND/lít; Lào: 37.956 VND/lít; Trung Quốc: 30.970 VND/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 26.347 VND/lít. Hiện giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.