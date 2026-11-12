Giá xăng, dầu đồng loạt giảm từ 15 giờ hôm nay 12/11

Khách đến mua xăng tại cửa hàng xăng dầu Petrolimex trên phố Trần Quang Khải. Ảnh: Anh Nguyễn/BNEWS/TTXVN

Giá xăng, dầu được điều chỉnh giảm từ 15 giờ hôm nay 12/11 theo quyết định của liên Bộ Công Thương-Tài chính; trong đó trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) với xăng sinh học là 600 đồng/lít và dầu madút là 1.000 đồng/kg. Như vậy đây là lần thứ tư liên tiếp, giá xăng được điều chỉnh giảm kể từ đầu tháng 11/2026 đến nay.

Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính áp dụng mức chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam theo Văn bản số 18066/BTC-QLG ngày 10/11/2026 của Bộ Tài chính; thực hiện trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo Quyết định số 2998/QĐ-BCT ngày 12/11/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, thực hiện điều hành giá xăng dầu trong nước đảm bảo phản ánh đúng xu hướng biến động của giá xăng dầu thế giới; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Theo đó, giá bán lẻ xăng, dầu được điều chỉnh như sau: Xăng E5RON92 không cao hơn 19.399 đồng/lít, giảm 1.499 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, thấp hơn xăng E10RON95-III 446 đồng/lít; xăng E10RON95-III không cao hơn 19.845 đồng/lít, giảm 1.311 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành; dầu điêzen 0.05S không cao hơn 26.822 đồng/lít, giảm 1.874 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành; dầu madút 180CST 3.5S không cao hơn 19.742 đồng/kg, giảm 2.263 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Ngoài ra, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ tạm thời chưa tiến hành các đợt tấn công mới nhằm vào Iran; xuất hiện các vụ tấn công mới ở eo biển Hormuz nhằm vào tàu chở dầu; sản lượng dầu thô của OPEC tăng trong tháng 10; thông tin về cuộc đàm phán của Nga, Mỹ, Ukraine về xung đột giữa Nga với Ukraine… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua tăng, giảm tùy từng mặt hàng nhưng có diễn biến giảm là chủ yếu.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 05/11/2026 và kỳ điều hành ngày 12/11/2026 là: 103,973 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 8,642 USD/thùng, tương đương giảm 7,67%); 106,028 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 7,837 USD/thùng, tương đương giảm 6,88%); 152,280 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 11,315 USD/thùng, tương đương giảm 6,92%); 620,545 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 112,240 USD/tấn, tương đương giảm 15,32%).

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 12/11 quy đổi ra VND:

Về giá xăng: Thái Lan là 30.826 VND/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 27.354 VND/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 44.832 VND/lít; Trung Quốc: 36.125 VND/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 19.845 VND/lít.

Về giá dầu: Thái Lan là 31.962 VND/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 33.329 VND/lít; Lào: 38.880 VND/lít; Trung Quốc: 33.032 VND/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 26.822 VND/lít.

Hiện giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.