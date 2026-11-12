Giá xăng dầu đồng loạt giảm, mức nhiều nhất gần 2.300 đồng/lít

Giá xăng dầu được điều chỉnh giảm từ 15 giờ ngày 12/11. Ảnh: Thu Trang

Cụ thể, sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, xăng E5RON92 giảm 1.499 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, giá bán không cao hơn 19.399 đồng/lít; Xăng E10RON95-III giảm 1.311 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, giá bán không cao hơn 19.845 đồng/lít.

Giá dầu cũng được điều chỉnh giảm, dầu diezen 0.05S không cao hơn 26.822 đồng/lít (giảm 1.874 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành); Dầu mazut 180CST 3.5S giảm nhiều nhất tới 2.263 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành, giá bán không cao hơn 19.742 đồng/kg.

Đây là lần giảm giá xăng liên tiếp từ 1/11. Qua 4 lần giảm giá liên tiếp, giá xăng E5RON92 giảm từ 24.223 đồng/lít còn 19.399 đồng/lít, xăng E10RON95-III giảm từ 24.159 đồng/lít còn 19.845 đồng/lít.

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ tạm thời chưa tiến hành các đợt tấn công mới nhằm vào Iran; xuất hiện các vụ tấn công mới ở eo biển Hormuz nhằm vào tàu chở dầu; sản lượng dầu thô của OPEC tăng trong tháng 10; thông tin về cuộc đàm phán của Nga, Mỹ, Ukraina về xung đột giữa Nga với Ukraina,… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua tăng, giảm tùy từng mặt hàng nhưng có diễn biến giảm là chủ yếu.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 05/11/2026 và kỳ điều hành ngày 12/11/2026 là: 103,973 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 8,642 USD/thùng, tương đương giảm 7,67%); 106,028 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 7,837 USD/thùng, tương đương giảm 6,88%); 152,280 USD/thùng dầu diezen 0,05S (giảm 11,315 USD/thùng, tương đương giảm 6,92%); 620,545 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 112,240 USD/tấn, tương đương giảm 15,32%).

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 12/11 về giá xăng tại Thái Lan là 30.826 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 27.354 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 44.832 đồng/lít; Trung Quốc: 36.125 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 19.845 đồng/lít.

Về giá dầu tại Thái Lan là 31.962 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 33.329 đồng/lít; Lào: 38.880 đồng/lít; Trung Quốc: 33.032 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 26.822 đồng/lít. Giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.

Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính áp dụng mức chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam theo Văn bản số 18066/BTC-QLG ngày 10/11/2026 của Bộ Tài chính, thực hiện trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo Quyết định số 2998/QĐ-BCT ngày 12/11/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, thực hiện điều hành giá xăng dầu trong nước đảm bảo phản ánh đúng xu hướng biến động của giá xăng dầu thế giới; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường. Cụ thể trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) với xăng sinh học là 600 đồng/lít; Dầu diezen: 0 đồng/lít; Dầu mazut: 1.000 đồng/kg. Không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước).

Bộ Công Thương cho biết, Bộ sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Liên Bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.