Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh từ 15h hôm nay (12/11)

Theo quyết định điều chỉnh của liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, giá xăng E10 RON95-V giảm 810 đồng/lít, giá bán mới là 21.840 đồng/lít; Giá xăng E10 RON95-III giảm 1.310 đồng/lít, giá bán là 19.840 đồng/lít; Giá xăng E5 RON92 cũng giảm 1.500 đồng lít, giá bán mới là 19.390 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 12/11 cũng giảm 1.870 đồng/lít, giá bán mới là 26.820 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này cũng giảm 2.200 đồng/lít, giá bán là 26.400 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này giảm 2.260 đồng/kg giá bán niêm yết 19.740 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, giá bán lẻ tối đa như sau:

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý trích lập Quỹ bình ổn giá 600 đồng/lít với xăng và 1.000 đồng/kg với dầu mazut.

Như vậy, giá xăng đã giảm 4 phiên liên tiếp, dầu diesel giảm 3 phiên liên tiếp. Trước đó, từ 15h ngày 5/11, xăng E5 RON 92 giảm 2.310 đồng/lít, xăng E10 RON 95 giảm 2.080 đồng/lít; dầu diesel giảm 180 đồng/lít, dầu mazut giảm 1.590 đồng/kg.

Về Quỹ bình ổn giá xăng dầu, theo số liệu công bố, đến hết ngày 30/6, số dư quỹ đạt hơn 196,28 tỷ đồng, tăng hơn 1,22 tỷ đồng so với đầu quý II. Trong quý II, tổng số trích quỹ là hơn 1.886 tỷ đồng, chi sử dụng hơn 873 tỷ đồng, phát sinh hơn 309 triệu đồng tiền lãi.

Trên thị trường thế giới, phiên giao dịch ngày 12/11, giá dầu giảm hơn 1 USD/thùng. Theo Reuters, dầu Brent giảm 1,58% (tương đương 1,47 USD) xuống 91,29 USD/thùng; dầu WTI của Mỹ giảm 1,43% (tương đương 1,24 USD) xuống 85,29 USD/thùng. Phiên trước đó, hai loại dầu này đã tăng (Brent tăng 1,4%, WTI tăng 0,6%) sau khi chạm đáy 2 tháng.

Giá dầu chịu sức ép từ kỳ vọng về tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình tại Trung Đông, nỗ lực ngoại giao nhằm thúc đẩy ngừng bắn giữa Nga và Ukraine, cũng như khả năng hạn chế căng thẳng Mỹ - Iran trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung vào tuần tới. Bên cạnh đó, sản lượng dầu của OPEC+ tháng 10 tăng, chủ yếu nhờ Saudi Arabia, dù hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz vẫn bị gián đoạn, làm dấy lên lo ngại nguồn cung vượt cầu.

Tại Mỹ, theo Viện Dầu khí Mỹ (API), dự trữ dầu thô tăng 9 triệu thùng trong tuần gần nhất. Số liệu chính thức của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự kiến công bố trong ngày 12/11, chậm một ngày so với thường lệ do kỳ nghỉ lễ.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định bất định quanh eo biển Hormuz có thể hạn chế đà giảm sâu của giá dầu, trong bối cảnh Iran cảnh báo hậu quả nếu Mỹ tiến hành các cuộc tấn công mới.