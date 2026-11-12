Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh

Sau điều chỉnh, giá hai mặt hàng xăng đều xuống dưới 20.000 đồng/lít.

Theo điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu phổ biến được áp dụng như sau:

Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 1.499 đồng/lít, có giá bán tối đa 19.399 đồng/lít. Xăng E10RON95-III giảm 1.311 đồng/lít, còn 19.845 đồng/lít.

Ở nhóm dầu, dầu diesel 0.05S giảm 1.874 đồng/lít, xuống mức tối đa 26.822 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 2.263 đồng/kg, còn 19.742 đồng/kg.

Như vậy, sau điều chỉnh, giá hai mặt hàng xăng đều xuống dưới 20.000 đồng/lít. Đây là kỳ giảm giá thứ hai liên tiếp đối với các mặt hàng xăng dầu.

Trong kỳ điều hành này, cơ quan quản lý quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu ở mức 600 đồng/lít đối với xăng sinh học và 1.000 đồng/kg đối với dầu mazut. Dầu diesel không trích lập. Đồng thời, không chi sử dụng Quỹ bình ổn đối với các mặt hàng xăng dầu.