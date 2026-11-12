Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh

Theo đó, giá xăng E5RON92 giảm 1.499 đồng/lít về mức 19.399 đồng/lít. Xăng E10RON95-III giảm 1.311 đồng/lít về mức giá 19.845 đồng/lít.

Bên cạnh đó, dầu diesel 0.05S cũng giảm 1.874 đồng/lít về mốc 26.822 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S giảm 2.263 đồng/kg về 19.742 đồng/kg.

Tại kỳ này, nhà điều hành tiếp tục thực hiện trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước với xăng sinh học là 600 đồng/lít, dầu mazut tăng trích lập gấp đôi lên 1.000 đồng/kg so với kỳ trước. Quỹ bình ổn giá xăng dầu tiếp tục dừng chi sử dụng.

Bộ Công Thương cho hay thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ tạm thời chưa tiến hành các đợt tấn công mới nhằm vào Iran; xuất hiện các vụ tấn công mới ở eo biển Hormuz nhằm vào tàu chở dầu; sản lượng dầu thô của OPEC tăng trong tháng 10; thông tin về cuộc đàm phán của Nga, Mỹ, Ukraina về xung đột giữa Nga với Ukraina…

Các yếu tố trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng nhưng chủ yếu là giảm.

Như vậy từ đầu tháng trở lại đây, giá xăng dầu đã liên tục giảm 4 phiên liên tiếp với mức giảm khá mạnh trong các phiên.