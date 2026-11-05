Giá xăng, dầu đồng loạt giảm mạnh

Từ 15 giờ ngày 5-11, sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng, dầu trong nước đồng loạt giảm mạnh.

Theo đó, giá xăng E5 RON 92 tối đa 20.898 đồng/lít, giảm 2.305 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành. Giá xăng E10 RON 95-III tối đa 21.156 đồng/lít, giảm 2.075 đồng/lít. Giá dầu diesel 0.05S giá 28.696 đồng/lít, giảm 180 đồng/lít. Giá dầu mazut 180CST 3.5S tối đa 22.005 đồng/kg, giảm 1.969 đồng/kg.

Người dân đổ xăng tại một cửa hàng xăng dầu phường Phan Rang.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng sinh học ở mức 700 đồng/lít, dầu mazut 500 đồng/kg; không trích lập đối với dầu diesel và không chi sử dụng quỹ đối với các mặt hàng xăng dầu.

Tại tỉnh Khánh Hòa, theo thông báo của Công ty TNHH Một thành viên Petrolimex Khánh Hòa, giá bán lẻ áp dụng từ 15 giờ ngày 5-11 như sau: Xăng E10 RON 95-V giá 22.650 đồng/lít; xăng E10 RON 95-III giá 21.150 đồng/lít; dầu diesel giá từ 28.690 đồng đến 30.090 đồng/lít; dầu hỏa giá 28.600 đồng/lít.