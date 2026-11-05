Giá xăng, dầu đồng loạt giảm mạnh

Người tiêu dùng giao dịch tại điểm bán xăng, dầu của Petrolimex. Ảnh: Thanh Hải

Theo liên bộ Công Thương - Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới chịu ảnh hưởng của các yếu tố, khiến giá thành phẩm xăng, dầu thế giới những ngày qua có diễn biến giảm là chủ yếu.

Trước diễn biến của giá xăng dầu thế giới và biến động tỷ giá VND/USD, chiều 5-11, liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng, dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) với xăng sinh học là 700 đồng/lít; dầu mazut là 500 đồng/kg và không chi sử dụng Quỹ.

Giá bán các mặt hàng xăng, dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: Xăng E5RON92 không cao hơn 20.898 đồng/lít (giảm 2.305 đồng/lít, thấp hơn xăng E10RON95-III 258 đồng/lít); xăng E10RON95-III không cao hơn 21.156 đồng/lít (giảm 2.075 đồng/lít); dầu diesel 0.05S không cao hơn 28.696 đồng/lít (giảm 180 đồng/lít); dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 22.005 đồng/kg (giảm 1.969 đồng/kg).