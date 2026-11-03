Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh

Theo quy định, giá xăng dầu được điều chỉnh định kỳ vào thứ Năm hằng tuần. Tuy nhiên, trong trường hợp giá cơ sở của ít nhất một mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến tăng từ 15% hoặc giảm từ 10% so với kỳ điều hành liền trước, cơ quan quản lý sẽ điều chỉnh giá ngay sau đó một ngày, thay vì chờ đến kỳ điều hành tiếp theo.

Xăng E10 RON95-III giảm 920 đồng/lít, xuống còn 23.230 đồng/lít. (Ảnh minh họa)

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa thông báo điều chỉnh giá xăng dầu vào cuối ngày 3/11, không chờ đến thứ Năm theo lịch thông thường.

Cụ thể, xăng E10 RON95-III giảm 920 đồng/lít, xuống còn 23.230 đồng/lít. Xăng E5 RON92 giảm 1.020 đồng/lít, còn 23.200 đồng/lít. Dầu diesel có giá mới 28.870 đồng/lít.

Ở chiều ngược lại, dầu mazut tăng 380 đồng/kg, lên 23.970 đồng/kg.

Dữ liệu của Bộ Công Thương cho thấy, bình quân từ kỳ điều hành ngày 29/10 đến ngày 3/11, giá xăng RON95 dùng để pha chế E10RON95-III giảm 8,05%, còn 127,9 USD/thùng. Giá dầu diesel giảm 4,78%, xuống 164,3 USD/thùng. Ngược lại, dầu mazut tăng 1,92%, lên 826 USD/tấn.

Diễn biến giảm mạnh của giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới khiến giá cơ sở mặt hàng xăng trong kỳ này giảm hơn 10% so với kỳ trước. Mức giảm của giá cơ sở còn được hỗ trợ bởi tỷ giá USD/VND đi xuống.

Trong kỳ điều hành này, cơ quan quản lý quyết định trích lập trở lại Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng sinh học ở mức 700 đồng/lít, đồng thời dừng chi sử dụng quỹ đối với tất cả các mặt hàng.

Đợt điều chỉnh diễn ra khi giá dầu thế giới biến động mạnh trước những diễn biến liên quan đến xung đột và đàm phán tại Trung Đông. Sau khi giảm hơn 7% trong phiên 2/11 do kỳ vọng Mỹ và Iran đạt thỏa thuận chấm dứt chiến sự, giá dầu tiếp tục đi xuống trong phiên 3/11.

Với lần điều chỉnh này, giá xăng E10 RON95-III giảm tổng cộng 2.500 đồng/lít trong ba ngày. Mức giảm bao gồm khoảng 1.600 đồng/lít trong đợt điều chỉnh ngày 1/11, khi thuế tiêu thụ đặc biệt được đưa về 0%.