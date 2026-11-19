Theo đó, giá xăng E5 RON92 giảm 823 đồng/lít, không cao hơn 18.576 đồng/lít. Xăng E10 RON95-III giảm 745 đồng/lít, không cao hơn 19.100 đồng/lít. Dầu diesel giảm 475 đồng/lít, không cao hơn 26.347 đồng/lít. Dầu mazut giảm 1.071 đồng/kg, không cao hơn18.671 đồng/kg.

Trong kỳ này, cơ quan điều hành trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách Nhà nước) đối với xăng sinh học: 200 đồng/lít, dầu mazut: 800 đồng/kg, đồng thời không chi quỹ.

Đây là lần thứ năm liên tiếp giá xăng giảm và lần thứ tư liên tiếp giá xăng dầu cùng giảm từ đầu tháng 11 đến nay.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm lần thứ tư liên tiếp. (Ảnh minh họa)

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ và Iran tấn công qua lại lẫn nhau; tiếp tục diễn ra các vụ tấn công ở eo biển Hormuz nhằm vào tàu chở dầu; cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA dự báo thị trường dầu mỏ sẽ dư cung trong Quý IV năm nay do việc xuất khẩu dầu từ khu vực Trung Đông đang phục hồi nhanh; cuộc xung đột giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn…

Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua tăng, giảm tùy từng mặt hàng nhưng giảm là chủ yếu.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 12/11/2026 và kỳ điều hành ngày 19/11/2026 là: 100,784 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 3,189 USD/thùng); 103,216 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10 RON95-III (giảm 2,812 USD/thùng); 148,730 USD/thùng dầu diesel (giảm 3,550 USD/thùng); 584,472 USD/tấn dầu mazut (giảm 36,073 USD/tấn).

Nguồn: Bộ Công Thương

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 19/11/2026:

Về giá xăng: Thái Lan: 30.434 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 27.354 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 43.992 VNĐ/lít; Trung Quốc: 34.025 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 19.100 VNĐ/lít.

Về giá dầu: Thái Lan: 31.335 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 33.329 VNĐ/lít; Lào: 37.956 VNĐ/lít; Trung Quốc: 30.970 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 26.347 VNĐ/lít.

Theo Bộ Công Thương, giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.