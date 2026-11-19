Theo quyết định điều hành của liên Bộ Công Thương - Tài chính, cùng với xăng, các mặt hàng dầu cũng được điều chỉnh giảm. Cụ thể, dầu diesel giảm 480 đồng, còn 26.340 đồng/lít; dầu mazut giảm 1.070 đồng, xuống 18.670 đồng/kg.

Giá xăng E10 RON 95-III giảm còn 19.100 đ/lít. (Ảnh minh họa)

Với lần điều chỉnh này, giá xăng trong nước trở lại mức tương đương thời điểm trước khi xảy ra xung đột Trung Đông. Tính từ đầu tháng 11, xăng đã trải qua 5 kỳ điều hành giảm giá. Đối với dầu diesel, có 4 kỳ giảm và một kỳ giữ nguyên. So với cuối tháng 10, mỗi lít xăng E10 đã giảm tổng cộng 6.630 đồng, còn dầu diesel giảm 3.900 đồng.

Trong kỳ điều hành ngày 19/11, cơ quan điều hành quyết định trích lập trở lại Quỹ bình ổn giá xăng dầu, với mức 200 đồng/lít đối với các loại xăng sinh học và 800 đồng/kg đối với dầu mazut. Đồng thời, liên Bộ dừng chi sử dụng quỹ đối với tất cả mặt hàng xăng dầu.

Đợt giảm giá này diễn ra trong bối cảnh thị trường dầu mỏ thế giới chịu sức ép từ lo ngại nguồn cung dư thừa. Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/11, giá dầu Brent giảm 1,28%, xuống 91,95 USD/thùng. Dầu WTI mất 3,2%, còn 83,26 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 26/8.

Áp lực giảm giá còn đến từ lượng dầu tồn kho tại Mỹ tăng mạnh. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), trong tuần kết thúc ngày 13/11, dự trữ dầu thô của nước này tăng 3,4 triệu thùng, cao hơn nhiều so với dự báo tăng 58.000 thùng của giới phân tích. Tồn kho xăng cũng tăng thêm 5,2 triệu thùng, vượt hơn ba lần mức dự báo.

Một chính sách đáng chú ý khác là từ ngày 1/11, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại xăng được đưa về mức 0% và áp dụng đến hết tháng 3/2027. Chính sách này dự kiến khiến ngân sách nhà nước giảm thu hơn 7.672 tỷ đồng.

Trong khi đó, Bộ Công Thương đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu, với định hướng đổi mới cơ chế điều hành giá. Theo đề xuất, doanh nghiệp đầu mối được chủ động quyết định giá bán trên cơ sở công thức do Nhà nước quy định, thay cho cơ chế điều hành giá định kỳ như hiện nay.

Dự thảo cũng đề xuất giới hạn hoạt động mua bán xăng dầu giữa các thương nhân phân phối, chỉ thực hiện trong trường hợp thiếu hụt nguồn cung cục bộ hoặc xảy ra tình huống khẩn cấp. Các doanh nghiệp đầu mối phải duy trì lượng dự trữ tối thiểu tương đương 20 ngày cung ứng, được xác định hằng ngày.

Đáng chú ý, cơ quan soạn thảo đề xuất chấm dứt việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu kể từ khi nghị định mới có hiệu lực. Những đề xuất này, nếu được thông qua, sẽ tạo thay đổi đáng kể trong cơ chế quản lý thị trường xăng dầu thời gian tới.