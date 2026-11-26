Giá xăng dầu đồng loạt giảm, dầu diesel giảm hơn 1.300 đồng/lít. Ảnh minh hoạ.

Theo điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15 giờ ngày 26/11, giá xăng E5RON92 không cao hơn 18.391 đồng/lít, giảm 185 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành. Xăng E10RON95-III có giá bán tối đa 19.056 đồng/lít, giảm 44 đồng/lít.

Đối với các mặt hàng dầu, dầu diesel 0.05S có giá không cao hơn 24.965 đồng/lít, giảm 1.382 đồng/lít. Dầu madút 180CST 3.5S giảm 1.101 đồng/kg, xuống mức tối đa 17.570 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tạm ứng ngân sách nhà nước. Cụ thể, mức trích lập đối với xăng sinh học là 1.400 đồng/lít, dầu diesel 500 đồng/lít và dầu madút 1.000 đồng/kg. Không thực hiện chi sử dụng Quỹ bình ổn đối với các mặt hàng xăng dầu.