Giá xăng dầu đồng loạt giảm, có loại giảm hơn 1.800 đồng/lít

Chiều 12/11, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h cùng ngày.

Theo đó, cơ quan điều hành quyết định giảm 1.499 đồng/lít với xăng E5 RON 92, giá bán là 19.399 đồng/lít. Giá xăng E10 RON 95-III giảm 1.311 đồng/lít còn 19.845 đồng/lít.

Trong khi đó, dầu diesel giảm 1.874 đồng/lít còn 26.822 đồng/lít, dầu mazut giảm 2.263 đồng/lít về mức 19.742 đồng/kg. Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý quyết định trích 600 đồng/lít xăng và 1.000 đồng/lít dầu mazut vào quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Giá xăng dầu hôm nay đồng loạt giảm, có loại giảm hơn 1.800 đồng/lít

Như vậy, giá xăng trong nước đã giảm mạnh 4 phiên liên tiếp, trong khi đó giá dầu diesel có 3 phiên giảm. Hiện mặt bằng giá các loại nhiên liệu này của Việt Nam ở mức thấp hơn so với nhiều quốc gia trong khu vực.

Về số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu, đến hết ngày 30/6, số dư quỹ này đạt hơn 196,28 tỷ đồng, tăng hơn 1,22 tỷ đồng so với đầu quý II. Trong quý II, tổng số tiền trích Quỹ bình ổn giá đạt hơn 1.886 tỷ đồng, chi sử dụng hơn 873 tỷ đồng và phát sinh hơn 309 triệu đồng tiền lãi.

Trước đó, giá xăng dầu đã có phiên giảm mạnh từ 15h ngày 5/11. Cụ thể, xăng E5 RON 92 giảm 2.310 đồng/lít, xăng E10 RON 95 giảm 2.080 đồng/lít. Dầu diesel giảm 180 đồng/lít, trong khi dầu mazut giảm 1.590 đồng/kg.

Liên quan đến thị trường thế giới, trong phiên giao dịch ngày 12/11, giá dầu thế giới giảm hơn 1 USD/thùng khi kỳ vọng về tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình tại Trung Đông và xung đột Nga - Ukraine làm giảm lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung. Bên cạnh đó, sản lượng dầu của OPEC+ gia tăng và lượng tồn kho dầu thô tại Mỹ tăng mạnh cũng gây sức ép lên thị trường.

Theo Reuters, giá dầu Brent giảm 1,58%, tương đương 1,47 USD, xuống còn 91,29 USD/thùng. Trong khi đó, dầu WTI của Mỹ giảm 1,43%, tương đương 1,24 USD, còn 85,29 USD/thùng. Đà giảm này đảo chiều mức tăng của phiên trước đó, khi Brent tăng 1,4% và WTI tăng 0,6%, sau khi cả hai mặt hàng chạm mức thấp nhất trong 2 tháng.

Một trong những yếu tố gây sức ép lên giá dầu là kỳ vọng các nỗ lực ngoại giao có thể thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine, đồng thời hạn chế nguy cơ xung đột giữa Mỹ và Iran leo thang trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung vào tuần tới.

Bên cạnh đó, sản lượng dầu thô của OPEC+ tăng trong tháng 10, chủ yếu nhờ sản lượng của Saudi Arabia gia tăng, bất chấp hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz vẫn bị gián đoạn. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại nguồn cung dầu toàn cầu có thể vượt nhu cầu.