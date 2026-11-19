Chiều 19/11, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h cùng ngày.

Theo đó, cơ quan điều hành quyết định giảm 823 đồng/lít với xăng E5 RON 92, giá bán là 18.576 đồng/lít. Giá xăng E10 RON 95-III giảm 745 đồng/lít còn 19.100 đồng/lít.

Trong khi đó, dầu diesel giảm 480 đồng/lít còn 26.340 đồng/lít, dầu mazut giảm 1.070 đồng/lít về mức 18.670 đồng/kg. Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý quyết định trích 200 đồng/lít xăng và 800 đồng/lít dầu mazut vào quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Như vậy, giá xăng trong nước đã giảm mạnh 5 phiên liên tiếp, trong khi đó giá dầu diesel có 4 phiên giảm. Hiện mặt bằng giá các loại nhiên liệu này của Việt Nam tiếp tục về mức thấp hơn so với nhiều quốc gia trong khu vực.

Giá xăng dầu hôm nay đồng loạt giảm, có loại giảm gần 1.000 đồng/lít

Liên quan đến thị trường xăng dầu, từ 1/11 đến hết tháng 3/2027, thuế tiêu thụ đặc biệt với các loại xăng về 0%, dự kiến ngân sách hụt thu hơn 7.672 tỷ đồng.

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu, theo hướng trao quyền cho doanh nghiệp đầu mối tự quyết giá bán theo công thức quy định, thay vì Nhà nước điều hành giá xăng dầu định kỳ như hiện nay.

Tại dự thảo mới nhất, Bộ Công Thương đề xuất chỉ cho phép các thương nhân phân phối mua bán xăng dầu với nhau khi thiếu hụt nguồn cung cục bộ hoặc xảy ra tình huống khẩn cấp. Doanh nghiệp đầu mối phải duy trì lượng dự trữ tối thiểu tương đương 20 ngày cung ứng, được xác định hàng ngày.