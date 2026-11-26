Chiều 26/11, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giảm giá bán lẻ xăng dầu trong nước.

Theo đó, cơ quan điều hành giảm 180 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và giảm 50 đồng/lít với xăng E10 RON 95-III. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 18.390 đồng/lít và xăng E10 RON 95-III là 19.050 đồng/lít.

Dầu diesel giảm 1.380 đồng/lít còn 24.960 đồng/lít, dầu mazut giảm 1.100 đồng/lít về mức 17.570 đồng/kg.

Giá xăng E5 RON92 giảm 185 đồng/lít, E10 RON95-III giảm 44 đồng/lít, dầu diesel giảm 1.382 đồng/lít từ 15h chiều nay.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý quyết định trích 1.400 đồng/lít xăng, 500 đồng/lít dầu diesel và 1.000 đồng/lít dầu mazut vào quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Như vậy, giá xăng trong nước đã giảm 6 phiên liên tiếp, trong khi đó giá dầu diesel có 5 phiên giảm. Hiện mặt bằng giá các loại nhiên liệu này của Việt Nam tiếp tục về mức thấp hơn so với nhiều quốc gia trong khu vực.

Trong kỳ này, liên Bộ tăng mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5 và E10 từ 200 đồng lên 1.400 đồng/lít, dầu diesel từ 0 đồng lên 500 đồng/lít và dầu mazut từ 800 đồng lên 1.000 đồng/kg. Liên Bộ không chi sử dụng quỹ đối với các mặt hàng trên.

Về số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu, đến hết ngày 30/6, số dư quỹ này đạt hơn 196,28 tỷ đồng, tăng hơn 1,22 tỷ đồng so với đầu quý II. Trong quý II, tổng số tiền trích Quỹ bình ổn giá đạt hơn 1.886 tỷ đồng, chi sử dụng hơn 873 tỷ đồng và phát sinh hơn 309 triệu đồng tiền lãi.

Trên thị trường thế giới, giá dầu thô vào tuần trước ghi nhận tuần giảm thứ 3 liên tiếp. Tính chung trong cả tuần qua, giá dầu Brent giảm gần 4%, trong khi giá dầu WTI giao tháng 12 hạ gần 6%.

Trước đó, giá xăng dầu đã có phiên giảm mạnh từ 15h ngày 19/11. Cụ thể, xăng E5 RON 92 giảm 820 đồng/lít, xăng E10 RON 95 giảm 740 đồng/lít. Dầu diesel giảm 480 đồng/lít, trong khi dầu mazut giảm 1.070 đồng/kg.