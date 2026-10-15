Giá xăng, dầu đồng loạt giảm

Từ 15 giờ ngày 15-10, sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng, dầu giảm mạnh, với mức giảm bình quân từ 700 đồng đến hơn 1.200 đồng/lít đối với các loại xăng tiêu thụ trên thị trường như E5, E10.

Theo đó, giá xăng E5 RON 92 không cao hơn 26.971 đồng/lít, giảm 732 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành. Giá xăng E10 RON 95-III không cao hơn 27.029 đồng/lít, giảm 1.225 đồng/lít. Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 29.106 đồng/lít, giảm 22 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 22.135 đồng/kg, tăng 1.043 đồng/kg.

Người dân đổ xăng tại một cửa hàng xăng dầu ở phường Cam Ranh.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tạm ứng ngân sách Nhà nước đối với xăng sinh học ở mức 200 đồng/lít; không trích lập đối với dầu diesel và dầu mazut. Đồng thời, chỉ sử dụng quỹ đối với dầu mazut ở mức 500 đồng/kg; không chỉ sử dụng đối với xăng sinh học và dầu diesel.

Tại Khánh Hòa, theo thông báo của Công ty TNHH Một thành viên Petrolimex Khánh Hòa, giá bán lẻ áp dụng từ 15 giờ ngày 15-10 như sau: Xăng E10 RON 95 mức 5 giá 27.520 đồng/lít; xăng E10 RON 95 mức 3 giá 26.720 đồng/lít; dầu diesel giá từ 28.800 đồng đến 30.200 đồng/lít; dầu hỏa giá 30.410 đồng/lít.

DẠ NGUYỆT