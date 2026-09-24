Giá xăng dầu điều chỉnh tăng từ 15h chiều nay

Việc điều chỉnh giá xăng dầu lần này do thị trường xăng dầu thế giới chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Iran đã thông báo các điều kiện để nối lại đàm phán với Mỹ nhằm hướng tới chấm dứt xung đột; lực lượng Houthi và Saudi Arabia tại khu vực Trung Đông có diễn biến phức tạp; xung đột giữa Nga-Ucraina với những yếu tố khó lường khi tiếp tục tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng của nhau… Các diễn biến nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng.

Tuy nhiên, giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới. Cụ thể, giá bán xăng của các nước lân cận ngày 24/9: Thái Lan được chính phủ trợ giá bán 31.296 VNĐ/lít; Campuchia được chính phủ trợ giá bán 33.687 VNĐ/lít; Lào bán 52.392 VNĐ/lít; Trung Quốc chính phủ khống chế giá bán 33.719 VNĐ/lít; Việt Nam vẫn giữ ở mức 27.087 VNĐ/lít. Về giá dầu: Thái Lan chính phủ trợ giá bán 33.059 VNĐ/lít; Campuchia bán 39.141 VNĐ/lít; Lào bán 42.336 VNĐ/lít; Trung Quốc bán 30.626 VNĐ/lít; Việt Nam bán 30.497 VNĐ/lít.

Kỳ điều hành này, theo Quyết định số 2398/QĐ-BCT ngày 24/9 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp không trích lập và không sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, thực hiện điều hành giá xăng dầu trong nước đảm bảo phản ánh đúng xu hướng biến động của giá xăng dầu thế giới; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Do đó, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: Giá Xăng E5RON92 bán không cao hơn 26.397 đồng/lít (tăng 1.258 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành); Xăng E10RON95-III bán không cao hơn 27.087 đồng/lít (tăng 1.451 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành); Dầu điêzen 0.05S bán không cao hơn 30.497 đồng/lít (tăng 552 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành); Dầu madút 180CST 3.5S bán không cao hơn 19.472 đồng/kg (tăng 276 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Giá bán các mặt hàng xăng dầu chi tiết sau khi điều chỉnh sẽ do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 15 giờ 00’ ngày 24/9. Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có). Liên Bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.