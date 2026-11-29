Mặt bằng giá hàng hóa vẫn đứng yên

Riêng trong tháng 11, thị trường ghi nhận việc giá xăng được điều chỉnh giảm 6 lần. Tính từ đầu tháng 11, giá xăng E5 RON92 đã hạ tổng cộng 7.636 đồng/lít; giá xăng E10 RON95-III hạ tổng cộng 6.678 đồng/lít.

Tương tự với giá giá dầu cũng liên tiếp trải qua nhiều đợt giảm mạnh. Tính từ đầu tháng 11, giá dầu diesel đã giảm tổng cộng 5.281 đồng/lít; giá dầu mazut giảm tổng cộng 6.404 đồng/kg.

Đáng chú ý, từ ngày 1-11-2026, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng được đưa về mức 0%, góp phần giảm đáng kể giá bán lẻ. Cùng thời điểm, giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh giảm 2%, xuống còn 2.159,9 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Những con số này cho thấy áp lực chi phí năng lượng đã giảm đáng kể so với giai đoạn trước. Đây là tín hiệu tích cực đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, vận tải và đời sống sinh hoạt của người dân. Bởi xăng, dầu và điện là các yếu tố đầu vào quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến hầu hết các ngành nghề, từ sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, chế biến thực phẩm đến vận chuyển, phân phối và bán lẻ hàng hóa.

Người dân mong chờ hàng hóa giảm, nhất là trong cao điểm tiêu dùng cuối năm.

Thế nhưng, hiện nay trái ngược với diễn biến giảm của giá năng lượng, mặt bằng giá nhiều loại hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng vẫn chưa có sự điều chỉnh tương ứng.

Tại các chợ dân sinh, cửa hàng thực phẩm, siêu thị và nhiều điểm kinh doanh, giá các mặt hàng thiết yếu như thịt, cá, rau củ, thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng cũng chưa ghi nhận mức giảm. Một số dịch vụ vận tải, giao hàng, ăn uống và sinh hoạt vẫn duy trì ở mức cao.

Điển hình, khảo sát tại một số chợ Châu Long (Ba Đình); chợ Ngọc Lâm (Bồ Đề); một số điểm bán của hệ thống siêu thị Winmart và FujiMart…, giá thịt heo bán lẻ ở các chợ và siêu thị vẫn neo ở mức cao. Tại các chợ truyền thống, thịt ba chỉ được bán khoảng 150.000-170.000 đồng/kg; nạc vai 130.000-140.000 đồng/kg; thịt xay 140.000 đồng/kg; sườn có giá khoảng 170.000 đồng/kg.

Trong siêu thị giá thịt lợn cũng đang có giá cao. Theo khảo sát, thịt xay khoảng 157.000 đồng/kg; thịt ba chỉ khoảng 227.000 đồng/kg, thịt nạc dăm vai 229.000 đồng/kg; sườn non có giá khoảng 288.000 đồng/kg…

Điều đáng nói là trong những giai đoạn giá xăng dầu tăng, không ít doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhanh chóng viện dẫn chi phí nhiên liệu, vận chuyển và sản xuất tăng để điều chỉnh giá bán. Tuy nhiên, khi giá xăng dầu giảm liên tục, giá hàng hóa lại ít biến động, hoặc nếu có giảm thì mức giảm cũng khá khiêm tốn. Người tiêu dùng vì thế chưa cảm nhận được đầy đủ lợi ích từ những chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Chị Nguyễn Thị Thanh, phường Phú Diễn, TP Hà Nội cho biết, khi xăng, dầu tăng giá, người tiêu dùng chấp nhận việc hàng hóa điều chỉnh tăng. Chính vì vậy, khi giá xăng dầu liên tục giảm sâu, cộng với giá điện giảm và những chính sách hỗ trợ thuế từ Nhà nước, người tiêu dùng rất mong chờ giá hàng hóa, dịch vụ được điều chỉnh giảm tương xứng.

Theo các chuyên gia kinh tế, giá xăng dầu giảm không đồng nghĩa tất cả hàng hóa đều phải giảm theo cùng một tỷ lệ, bởi nhiên liệu chỉ là một trong nhiều yếu tố cấu thành giá thành sản phẩm. Tuy nhiên, những yếu tố này chỉ có thể lý giải một phần độ trễ của thị trường, chứ không thể trở thành lý do kéo dài tình trạng giá bán không giảm khi các yếu tố đầu vào đã thay đổi theo hướng có lợi.

Minh bạch giá cả, bảo đảm lợi ích từ chính sách giảm chi phí

Việc giá xăng dầu và điện giảm có ý nghĩa quan trọng không chỉ ở khía cạnh tiết kiệm chi phí trực tiếp mà còn góp phần giảm áp lực lạm phát, hỗ trợ sức mua và tạo động lực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, nếu chi phí đầu vào giảm mà giá bán hàng hóa, dịch vụ không được điều chỉnh tương ứng, hiệu quả lan tỏa của chính sách sẽ bị hạn chế.

Riêng trong tháng 11, giá xăng được điều chỉnh giảm 6 lần.

Để khắc phục tình trạng giá hàng hóa chưa giảm tương xứng với chi phí đầu vào, trước hết cần nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát việc hình thành và điều chỉnh giá trên thị trường.

Các bộ, ngành và địa phương cần tăng cường theo dõi diễn biến giá những mặt hàng thiết yếu, nhất là lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng, dịch vụ vận tải và logistics. Việc theo dõi cần được thực hiện thường xuyên, có đối chiếu giữa biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu, chi phí sản xuất và giá bán thực tế.

Đối với những lĩnh vực có mức độ biến động chi phí lớn, cần khuyến khích doanh nghiệp công khai các yếu tố cấu thành giá, chủ động giải trình khi điều chỉnh giá bán. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát việc niêm yết và bán hàng theo giá niêm yết; xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý.

Đề cập tới vấn đề này, ông Nguyễn Đức Lê, Quyền Trưởng phòng Nghiệp vụ, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, trong bối cảnh chi phí một số yếu tố đầu vào có biến động, việc theo dõi diễn biến thị trường cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, nhất là đối với những nhóm hàng thiết yếu có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Cùng với việc nắm bắt tình hình cung cầu, nguồn cung và lưu thông hàng hóa, cơ quan quản lý cần chú trọng giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh, kịp thời phát hiện những dấu hiệu vi phạm, bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh và quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

Thời gian tới, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tiếp tục theo dõi, tổng hợp diễn biến thị trường, tình hình cung cầu, nguồn cung và giá bán các nhóm hàng thiết yếu; chú trọng những mặt hàng có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân như lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu, vật liệu xây dựng và các sản phẩm phục vụ sản xuất. Trên cơ sở thông tin thu thập, Cục tổng hợp, đánh giá tình hình, tham mưu cấp có thẩm quyền các giải pháp quản lý phù hợp, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý những vấn đề phát sinh thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ.

Việc phối hợp bảo đảm nguồn cung và thông suốt lưu thông hàng hóa cũng là nhiệm vụ trọng tâm. Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương theo dõi tình hình sản xuất, cung ứng, dự trữ và lưu thông hàng hóa, đặc biệt đối với những mặt hàng thiết yếu. Qua đó, kịp thời nắm bắt những khó khăn trong hoạt động phân phối, các nguy cơ gián đoạn nguồn cung hoặc bất cập trong lưu thông hàng hóa để tham mưu, đề xuất giải pháp phù hợp.