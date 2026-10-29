Giá xăng dầu cùng tăng, dầu diesel vượt 30.000 đồng/lít

Chiều 29/10, liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo về việc điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu, giá mới áp dụng từ 15h cùng ngày.

Theo đó, tại kỳ điều hành này, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu như sau:

Xăng E10RON95-III tăng 520 đồng/lít, giá bán lên 25.730 đồng/lít.

Xăng E5RON92 tăng 660 đồng/lít, bán ở mức 26.020 đồng/lít

Cùng chiều, tuần này dầu diesel tăng 690 đồng/lít lên 30.240 đồng/lít, dầu mazut tăng 220 đồng/lít lên mức 23.590 đồng/kg.

Như vậy, giá xăng dầu trong nước đã quay đầu tăng trở lại sau 2 phiên giảm liên tiếp. Ở kỳ điều hành này, Bộ Công Thương quyết định không sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Về số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu, đến hết ngày 30/6, số dư quỹ này đạt hơn 196,28 tỷ đồng, tăng hơn 1,22 tỷ đồng so với đầu quý 2. Trong quý 2, tổng số tiền trích Quỹ bình ổn giá đạt hơn 1.886 tỷ đồng, chi sử dụng hơn 873 tỷ đồng và phát sinh hơn 309 triệu đồng tiền lãi.

Thông tin từ Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương, trong kỳ điều hành tuần trước vào ngày 15/10, bên cạnh mức giảm theo giá điều hành, nhiều doanh nghiệp đầu mối chủ động giảm thêm giá bán lẻ, thể hiện nỗ lực chia sẻ chi phí nhiên liệu với khách hàng.

Cụ thể, 3 thương nhân gồm PVOIL, Long Hưng và Trường An giảm thêm 350 đồng/lít, kg so với mức giá công bố. Có 11 thương nhân giảm thêm 300 đồng/lít, kg, gồm Petrolimex, Phúc Lâm, Thanh Lễ, S.T.S Petro, Hóa dầu Quân đội, Phúc Lộc Ninh, Tổng công ty Xăng dầu Quân đội, Nam Phúc, Hùng Hậu, Dương Đông và Hòa Khánh.

Ngoài ra, 12 thương nhân gồm Sài Gòn Petro, Tây Nam S.W.P, Hồng Đức, Nam Sông Hậu, Bình Minh Petro, Giang Nam, Vật tư Xăng dầu Hải Dương, Apollo Oil, Anh Phát, Vĩnh Long Petro, Dầu khí Đồng Tháp và Hải Linh thực hiện bán lẻ theo mức giá điều hành.

Việc các thương nhân đầu mối chủ động giảm thêm giá bán trong kỳ điều hành góp phần mang lại lợi ích trực tiếp cho người mua nhiên liệu, đồng thời hỗ trợ các đơn vị sản xuất, kinh doanh tiết giảm chi phí. Trong bối cảnh giá năng lượng thế giới còn nhiều biến động, sự phối hợp giữa điều hành của cơ quan quản lý và trách nhiệm chia sẻ của doanh nghiệp có ý nghĩa thiết thực đối với việc ổn định thị trường, hạn chế áp lực tăng giá hàng hóa và bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Tại cuộc họp về các kịch bản điều hành giá xăng dầu và điện ngày 27/10, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Tư pháp và các cơ quan liên quan rà soát cơ sở pháp lý, tính khả thi để giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với các loại xăng về 0% từ ngày 1/11 đến 31/3/2027.

Theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt có hiệu lực từ 1/7, thuế suất với xăng thông thường là 10%, xăng E5 là 8% và E10 là 7%. Trước đó, thuế tiêu thụ đặc biệt với các loại xăng từng được giảm về 0% từ cuối tháng 3 đến hết tháng 6/2026 nhằm hỗ trợ bình ổn thị trường.

Hiện thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu vẫn được áp dụng mức 0 đồng mỗi lít. Các mặt hàng này cũng thuộc diện không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng theo chính sách được kéo dài đến hết năm 2026.