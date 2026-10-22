Giá xăng dầu chiều nay (22/10) giảm mạnh

Giá xăng dầu chiều nay giảm mạnh.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa công bố điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước từ 15h ngày 22/10.

Theo đó, xăng E5RON92 không cao hơn 25.361 đồng/lít; giảm 1.610 đồng/lít so với kỳ điều hành trước.

Xăng E10RON95-III được áp dụng ở mức không cao hơn 25.213 đồng/lít, giảm 1.816 đồng/lít so với kỳ điều hành trước.

Dầu điêzen 0,05S không cao hơn 29.550 đồng/lít; tăng 444 đồng/lít so với kỳ điều hành trước.

Dầu madút 180CST 3.5S không cao hơn 23.373 đồng/kg; tăng 1.238 đồng/kg so với kỳ điều hành trước.

Trong kỳ điều hành lần này, cơ quan điều hành thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ nguồn ngân sách Nhà nước tạm ứng ở mức 300 đồng/lít đối với xăng sinh học. Đối với dầu diesel và dầu mazut, không thực hiện trích lập quỹ.

Trong bối cảnh thị trường năng lượng quốc tế nhiều biến động, tinh thần chia sẻ trách nhiệm của doanh nghiệp đóng vai trò thiết thực trong việc bình ổn thị trường nội địa. Sự đồng hành này góp phần kiềm chế áp lực tăng giá hàng hóa, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Liên Bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Giá dầu quốc tế tuần này có xu hướng đi lên, sau khi hạ nhiệt ở 2 phiên đầu tuần. Giá dầu Brent đã vượt mức 110 USD/thùng.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 12h57' ngày 22/10 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent tăng lên mức 111,1 USD/thùng, tăng 2,11%, trong khi giá dầu WTI niêm yết ở mức 99,02 USD/thùng, tăng 1,92% so với phiên liền trước.