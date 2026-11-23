Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (Mã: BSR) vừa công bố kết quả kinh doanh 10 tháng năm 2026 với doanh thu hợp nhất đạt 188.896 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế đạt 27.029 tỷ đồng, cao gấp 11 lần cùng kỳ và vượt 45% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm.

Tính riêng tháng 10, doanh thu của công ty chuyên sản xuất xăng E10 ước khoảng 24.400 tỷ đồng, tăng 93% so với tháng 10/2025. Lợi nhuận sau thuế ước đạt hơn 2.100 tỷ đồng, tương ứng gấp 8,3 lần cùng kỳ.

Nhà máy Lọc hóa dầu Bình Sơn của BSR. Ảnh: BSR.

Theo báo cáo của Vietcap, đà tăng trưởng lợi nhuận của BSR chủ yếu đến từ mức cải thiện đáng kể của crack spread (chênh lệch giữa giá sản phẩm lọc dầu và giá dầu thô đầu vào), trong khi sản lượng chỉ tăng nhẹ.

Trong 10 tháng, crack spread dầu diesel Singapore bình quân đạt 53,7 USD/thùng, tăng 208% so với cùng kỳ; chỉ số này đối với xăng RON 95 đạt 25,5 USD/thùng, tăng 123%.

Giá dầu thế giới biến động, tạo khoảng cách chênh lệch giữa giá nhập vào và giá phẩm lọc cho BSR. Nguồn: TradingView.

Trong 10 tháng qua, BSR ghi nhận sản lượng 6,81 triệu tấn sản phẩm xăng dầu và tiêu thụ 6,75 triệu tấn. Nhà máy Lọc dầu Dung Quất được duy trì vận hành với công suất bình quân khoảng 123% công suất thiết kế.

Theo thống kê, sau gần hai thập kỷ hoạt động, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã sản xuất hơn 103,5 triệu tấn sản phẩm, mang lại doanh thu trên 1,8 triệu tỷ đồng cho BSR. Sản lượng từ nhà máy hiện đáp ứng hơn 30% nhu cầu xăng dầu trong nước.

Trong định hướng phát triển thời gian tới, BSR đặt trọng tâm là Dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất với tổng mức đầu tư 36.397 tỷ đồng, dự kiến nâng công suất chế biến lên 171.000 thùng/ngày.

Song song với dự án này, công ty nghiên cứu phát triển tổ hợp hóa dầu công suất 6-7 triệu tấn/năm, đồng thời mở rộng danh mục sản phẩm sang xăng E10, nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), nhiên liệu hàng hải bền vững, diesel sinh học B5 và nhiên liệu tổng hợp.

Theo tính toán của BSR, để hình thành Trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia, tổng nhu cầu vốn cần huy động ước khoảng 16,1 - 20,5 tỷ USD. Trong đó, riêng giai đoạn đến năm 2030 cần khoảng 14 tỷ - 17,5 tỷ USD.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của BSR ở mức hơn 120.135 tỷ đồng, tăng gần 14% so với cuối quý II và hơn 41% so với đầu năm.

Trong cơ cấu tài sản, tiền và tiền gửi ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất với gần 58.651 tỷ đồng, tăng hơn 9% so với cuối quý II và hơn 33% so với đầu năm.

Trong khi đó, tổng dư nợ vay và thuê tài chính cuối quý III/2026 gần 13.525 tỷ đồng, tăng gần 6% so với cuối quý II và gần 29% so với đầu năm, toàn bộ là nợ vay ngắn hạn.

Vốn chủ sở hữu của BSR tại thời điểm cuối quý III đạt hơn 83.525 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với cuối quý II và gần 38% so với đầu năm. Trong đó, vốn góp của chủ sở hữu gần 50.073 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 27.822 tỷ đồng.