Giá xăng dầu bán lẻ được điều chỉnh

Ảnh minh họa: Mekong ASEAN.

Tại kỳ điều hành ngày 29/10, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích lập và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng sinh học, dầu diesel và dầu mazut.

Giá bán tối đa các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường được áp dụng từ 15h ngày 29/10/2026 như sau:

Giá xăng E5 RON92 không cao hơn 26.027 đồng/lít, tăng 666 đồng/lít so với kỳ điều hành trước.

Giá xăng E10 RON95-III được điều chỉnh lên mức tối đa 25.734 đồng/lít, tăng 521 đồng/lít so với kỳ điều hành trước.

Dầu diesel 0.05S lên mức 30.246 đồng/lít, tăng 696 đồng/lít so với kỳ điều hành trước.

Giá dầu mazut không cao hơn 23.596 đồng/kg, tăng 223 đồng/kg so với kỳ điều hành trước.

Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu của các thương nhân kinh doanh xăng dầu, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường xăng dầu trong nước và thế giới để điều hành giá phù hợp, đồng thời kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp bình ổn giá xăng dầu khi cần thiết.