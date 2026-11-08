Giá xăng dầu 8.11: Dầu thế giới nghỉ cuối tuần, chờ tín hiệu kỳ mới

Giá bán trong nước tiếp tục được xác định theo bảng đang có hiệu lực. Khi tra cứu, người mua cần chú ý cả vùng giá lẫn cấp chất lượng, bởi hai sản phẩm E10 RON 95 được niêm yết riêng và có mức bán khác nhau.

Hình minh họa

Bảng Petrolimex còn hiệu lực

Bảng dưới đây áp dụng từ 15:00 ngày 5.11.2026 đến kỳ điều hành tiếp theo. Tại thời điểm kiểm tra 04:35 ngày 8.11.2026, danh mục thông cáo của doanh nghiệp chưa có quyết định điều chỉnh mới hơn.

Đơn vị: đồng/lít.

Tại Vùng 2, đơn vị thành viên được quyết định mức bán thực tế nhưng không vượt giá công bố. Vì vậy, mức tối đa trong bảng không đồng nghĩa tất cả cửa hàng thuộc Vùng 2 đều bán cùng một giá.

Hai sản phẩm mazut được niêm yết theo đơn vị đồng/kg và thuộc giá bán buôn:

Đây là bảng bán đang áp dụng qua nhiều ngày. Bộ dữ liệu trong bài chưa có bảng kỳ trước tương thích đầy đủ để tính thay đổi của từng sản phẩm.

Dầu thế giới: Phân biệt CFD và giá thanh toán hợp đồng

Báo giá CFD gần nhất được xác minh trên các trang dầu tham chiếu:

Thời gian trong bảng đã chuyển sang giờ Việt Nam. Đây là báo giá CFD trên nguồn cung cấp dữ liệu, không phải giá thanh toán chính thức của hợp đồng tại sở giao dịch.

Ở bộ dữ liệu hợp đồng tương lai, phiên 6.11 kết thúc với WTI ở 90,83 USD/thùng, tăng 0,31 USD; Brent tháng 01.2027 ở 98,32 USD/thùng, tăng 0,03 USD. Hai bộ báo giá được giữ riêng để tránh gộp khác công cụ và cơ sở so sánh.

Triển vọng kỳ điều hành tới

Rủi ro gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông tiếp tục là yếu tố có thể đẩy giá dầu lên, trong khi triển vọng cung cầu tạo sức ép theo hướng ngược lại.

Đối với giá bán lẻ Việt Nam, một phiên dầu thô chưa đủ để xác định mức điều chỉnh. Cần theo dõi giá thành phẩm bình quân trong chu kỳ tính giá cùng các thành phần chi phí liên quan.

Nếu bình quân giá thành phẩm giảm, áp lực lên giá cơ sở có thể dịu bớt. Nếu thị trường phục hồi hoặc chi phí tăng, kết quả có thể khác. Tại thời điểm chốt bài, chưa đủ dữ liệu để lượng hóa mức tăng, giảm; lịch cụ thể của kỳ điều hành tiếp theo cũng chưa được xác minh bằng thông báo mới.