Giá xăng dầu 19/10/2026: Dầu thế giới quay đầu giảm phiên đầu tuần

Sau khi Brent tiến sát 110 USD/thùng vào cuối tuần, thị trường dầu thế giới bước vào tuần mới với nhịp giảm. Diễn biến này giúp sức ép tăng giá dịu bớt, nhưng chưa đủ để xác định hướng điều chỉnh giá xăng dầu trong nước vào thứ Năm tới.

Hình minh họa.

Doanh nghiệp xăng dầu đua nhau giảm giá: Tín hiệu vui cho người dùng

Petrolimex, PV Oil và một số doanh nghiệp đầu mối bán xăng dầu thấp hơn 300-350 đồng/lít, mở ra tín hiệu cạnh tranh về giá khi dự thảo mới hướng tới trao quyền tự quyết giá xăng dầu cho doanh nghiệp.

Giá dầu thế giới hôm nay 19/10 hạ nhiệt

Theo bộ dữ liệu cập nhật sử dụng trong bài, dầu WTI ngày 19/10 ở mức 98,23 USD/thùng, giảm 3,61 USD/thùng so với mức tham chiếu 101,84 USD/thùng ngày 18/10, tương đương giảm khoảng 3,54%.

Dầu Brent giảm từ 109,69 USD/thùng xuống 108,82 USD/thùng, mất 0,87 USD/thùng, tương đương khoảng 0,79%.

Trong thời điểm cập nhật, WTI dao động trong khoảng 98,21 - 98,89 USD/thùng, còn Brent từ 108,77 - 109,34 USD/thùng.

Thị trường quốc tế sáng 19/10 cũng ghi nhận xu hướng giảm. Giá dầu chịu sức ép sau khi xuất hiện tín hiệu nguồn nhiên liệu từ Nga có thể tăng trở lại, qua đó phần nào làm dịu lo ngại thiếu nguồn cung. Reuters ghi nhận Brent đầu phiên châu Á giảm gần 1%, còn WTI cũng đi xuống.

Cần lưu ý mức WTI trong bộ dữ liệu sử dụng cho bài thấp hơn đáng kể so với mức WTI kỳ hạn được Reuters ghi nhận cùng buổi sáng. Chênh lệch này có thể xuất phát từ khác thời điểm cập nhật, nguồn dữ liệu hoặc loại hợp đồng tham chiếu. Vì vậy, khi xuất bản nên giữ thống nhất một nguồn dữ liệu xuyên suốt chuỗi bài để tránh tạo cảm giác giá biến động bất thường.

Dù hạ nhiệt, mặt bằng dầu thế giới vẫn ở vùng cao. Phiên cuối tuần trước, Brent từng lên 109,86 USD/thùng, còn WTI đóng cửa ở 101,41 USD/thùng, đều ở vùng cao nhất trong nhiều tháng.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay 19/10

Trong nước, giá bán lẻ tại hệ thống Petrolimex tiếp tục áp dụng theo bảng giá có hiệu lực từ 15h ngày 15/10/2026.

Đơn vị: đồng/lít

Bảng giá chính thức của Petrolimex hiện cũng ghi E10 RON95-V Vùng 1 ở 27.520 đồng/lít, E10 RON95-III ở 26.720 đồng/lít, E5 RON92 ở 26.670 đồng/lít và diesel 0,05S ở 28.800 đồng/lít.

So với kỳ ngày 8/10, giá xăng tại Petrolimex đã giảm khá sâu. E10 RON95-V và E10 RON95-III tại Vùng 1 cùng giảm 1.530 đồng/lít; E5 RON92 giảm 1.030 đồng/lít; diesel 0,05S giảm 320 đồng/lít.

Ở kỳ điều hành ngày 15/10, giá thành phẩm bình quân RON92 giảm 3,44%, RON95 giảm 5,39%, trong khi diesel tăng 1,11%. Sau điều hành, giá tối đa E5 RON92 giảm 732 đồng/lít xuống 26.971 đồng/lít; E10 RON95-III giảm 1.225 đồng/lít xuống 27.029 đồng/lít; diesel 0,05S giảm 22 đồng/lít còn 29.106 đồng/lít.

Riêng Petrolimex đang chủ động bán thấp hơn 300 đồng/lít, kg so với mức giá được xác định theo cơ chế điều hành. Chính sách này được doanh nghiệp thông báo áp dụng tối thiểu đến ngày 29/10/2026.

Dự báo giá xăng dầu kỳ điều hành ngày 22/10

Theo quy định hiện hành, giá xăng dầu được điều hành vào thứ Năm hằng tuần. Nếu không có thay đổi về lịch, kỳ tiếp theo sẽ rơi vào thứ Năm, ngày 22/10/2026.

So với cuối tuần, tín hiệu sáng 19/10 đã bớt căng thẳng hơn. Brent lùi khỏi vùng 110 USD/thùng, còn WTI theo bộ dữ liệu sử dụng trong bài giảm khá mạnh.

Điều này có thể giúp thu hẹp áp lực tăng đối với kỳ điều hành tới nếu xu hướng giảm tiếp tục trong các phiên 19 - 21/10 và giá thành phẩm RON92, RON95, diesel cũng đi xuống.

Tuy nhiên, chưa đủ cơ sở để dự báo xăng sẽ giảm hay tăng bao nhiêu.

Thị trường vẫn đang ở mặt bằng dầu thô cao, trong khi giá bán lẻ tại Việt Nam được quyết định chủ yếu bởi giá thành phẩm bình quân trong cả chu kỳ, tỷ giá, thuế, chi phí và phương án sử dụng Quỹ bình ổn.

Kỳ ngày 15/10 là ví dụ rõ nhất: dù dầu thô tăng mạnh vào cuối chu kỳ, xăng trong nước vẫn giảm hơn 1.000 đồng/lít tại Petrolimex do giá thành phẩm bình quân của cả tuần giảm.

Một yếu tố thuận lợi cho người tiêu dùng là Petrolimex đã thông báo duy trì mức bán thấp hơn 300 đồng/lít so với cơ chế điều hành tối thiểu đến ngày 29/10. Vì vậy, sau kỳ ngày 22/10, mức giá thực tế tại hệ thống này còn phụ thuộc vào việc tiếp tục áp dụng chính sách giảm nói trên.

Với dữ liệu sáng 19/10, nhận định phù hợp là áp lực tăng đã dịu bớt so với cuối tuần, nhưng còn quá sớm để xác định xu hướng cuối cùng. Các phiên 20 - 21/10 và giá thành phẩm xăng dầu khu vực sẽ quyết định rõ hơn mức điều chỉnh ngày 22/10.