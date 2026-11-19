Trong bối cảnh giá xăng tại thị trường Singapore tiếp tục hạ nhiệt, một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại Hà Nội nhận định, trong kỳ điều hành chiều nay (19/11), giá xăng trong nước có thể tiếp tục giảm.

Vị này nhận định, giá các loại xăng sinh học có thể giảm từ 300 - 350 đồng mỗi lít. Tuy nhiên, riêng mặt hàng dầu diesel có thể tăng trở lại, mức tăng khoảng 400 đồng/lít.

Nếu diễn biến đúng dự báo, đây sẽ là kỳ giảm thứ 5 liên tiếp, tính cả các kỳ điều chỉnh bất thường.

Trong kỳ điều hành chiều nay (19/11), giá xăng trong nước có thể tiếp tục giảm hơn 300 đồng mỗi lít. Ảnh: RRT

Trước đó, trong kỳ điều chỉnh ngày 12/11, xăng E5 RON 92 giảm 1.499 đồng/lít xuống còn 19.399 đồng/lít; xăng E10 RON 95 giảm 1.311 đồng/lít xuống còn 19.845 đồng/lít.

Ngày 5/11, giá xăng E5 RON 92 giảm 2.305 đồng/lít xuống còn 20.898 đồng/lít; xăng E10 RON 95 giảm 2.075 đồng/lít xuống còn 21.156 đồng/lít.

Ngày 3/11, giá xăng E5 RON 92 giảm 1.020 đồng/lít xuống còn 23.203 đồng/lít; xăng E10 RON 95 giảm 928 đồng/lít xuống còn 23.231 đồng/lít.

Và ngày 11/11, giá xăng E5 RON 92 giảm 1.804 đồng/lít xuống còn 24.223 đồng/lít; xăng E10 RON 95 giảm 1.575 đồng/lít xuống còn 24.159 đồng/lít.

Như vậy, sau 4 kỳ giảm liên tiếp trước đó, giá xăng E5 RON 92 đã giảm tổng cộng 4.824 đồng/lít, từ 24.223 đồng/lít xuống còn 19.399 đồng/lít; xăng E10 RON 95 giảm 4.314 đồng/lít, từ 24.159 đồng/lít xuống còn 19.845 đồng/lít.