Giá xăng chiều 5/11 giảm mạnh, E5RON92 giảm hơn 2.300 đồng/lít

Theo thông tin từ Bộ Công Thương, từ 15h ngày 5/11/2026, liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước. Trong đó, xăng E5RON92 giảm mạnh nhất với mức 2.305 đồng/lít; xăng E10RON95-III giảm 2.075 đồng/lít. Giá dầu diesel và dầu mazut cũng được điều chỉnh giảm.

Cụ thể, sau khi thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán lẻ tối đa đối với các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến được áp dụng như sau: Xăng E5RON92 không cao hơn 20.898 đồng/lít, giảm 2.305 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành; xăng E10RON95-III không cao hơn 21.156 đồng/lít, giảm 2.075 đồng/lít.

Đối với các mặt hàng dầu, dầu diesel 0,05S có giá bán không cao hơn 28.696 đồng/lít, giảm 180 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 22.005 đồng/kg, giảm 1.969 đồng/kg so với kỳ điều hành trước.

Giá xăng dầu tiếp tục giảm sâu trong kỳ điều hành ngày 5/11.

Như vậy, trong kỳ điều hành này, giá xăng E5RON92 tiếp tục thấp hơn xăng E10RON95-III 258 đồng/lít.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành lần này chịu tác động từ nhiều yếu tố, trong đó có kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, kế hoạch mở rộng hệ thống đường ống vận chuyển dầu thô của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Saudi Arabia (Saudi Aramco) và diễn biến xung đột giữa Nga với Ukraine.

Những yếu tố trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong những ngày qua có xu hướng giảm là chủ yếu.

Cụ thể, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa hai kỳ điều hành ngày 3/11 và ngày 5/11/2026 ghi nhận mức giảm đáng kể ở các mặt hàng xăng và dầu mazut. Trong đó, xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 đạt bình quân 112,615 USD/thùng, giảm 14,798 USD/thùng, tương đương 11,61%.

Xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III đạt 113,865 USD/thùng, giảm 14,048 USD/thùng, tương đương 10,98%. Dầu diesel 0,05S đạt 163,595 USD/thùng, giảm 0,722 USD/thùng, tương đương 0,44%. Dầu mazut 180CST 3,5S đạt 732,785 USD/tấn, giảm 93,218 USD/tấn, tương đương 11,29%.

Trên cơ sở diễn biến giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành về thuế, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành nhằm bảo đảm giá bán trong nước phản ánh xu hướng biến động của thị trường thế giới, đồng thời hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Đáng chú ý, tại kỳ điều hành ngày 5/11, liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tạm ứng ngân sách nhà nước theo Quyết định số 2931/QĐ-BCT ngày 5/11/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Cụ thể, mức trích lập đối với xăng sinh học là 700 đồng/lít; dầu diesel không trích lập; dầu mazut trích lập 500 đồng/kg. Trong kỳ điều hành này, liên Bộ không thực hiện chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng.

Việc điều hành giá xăng dầu cũng được thực hiện trong bối cảnh Chính phủ tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ về thuế đối với mặt hàng này. Theo Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP ngày 31/10/2026, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại được áp dụng ở mức 0% từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

Trước đó, Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP ngày 30/9/2026 của Chính phủ đã kéo dài thời hạn áp dụng các chính sách về thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay đến hết ngày 31/12/2026.

Theo Bộ Công Thương, giá xăng dầu tại Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới. Cụ thể, ngày 5/11, giá xăng tại Việt Nam không cao hơn 21.156 đồng/lít, trong khi tại Thái Lan là 32.001 đồng/lít, Campuchia 31.887 đồng/lít, Lào 47.148 đồng/lít và Trung Quốc 36.125 đồng/lít.

Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu của các thương nhân kinh doanh xăng dầu, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có. Liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để điều hành giá phù hợp và kịp thời đề xuất các giải pháp bình ổn khi cần thiết.