Giá xăng bất ngờ giảm từ ngày 1/11

Một số sản phẩm xăng phổ biến được bán cho người tiêu dùng. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Giá xăng bất ngờ được điều chỉnh giảm từ 0h00 hôm nay 1/11 theo quyết định của liên Bộ Công Thương-Tài chính; trong đó không trích lập và trích chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước).

Theo đó, giá bán lẻ xăng được điều chỉnh như sau: Xăng E5RON92 không cao hơn 24.223 đồng/lít, giảm 1.804 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành; xăng E10RON95-III không cao hơn 24.159 đồng/lít, giảm 1.575 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, thấp hơn xăng E5RON92 64 đồng/lít.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Ngoài ra, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 31/10 quy đổi ra VND:

Về giá xăng tại Thái Lan là 32.550 VND/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 32.010 VND/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 48.276 VND/lít; Trung Quốc: 36.125 VND/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 24.159 VND/lít. Giá xăng của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.