Giá vonfram Trung Quốc mất 70% từ đỉnh, thị trường bắt đầu dò đáy?

Thị trường vonfram Trung Quốc bị bán tháo

Ngay sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, thị trường vonfram Trung Quốc rơi vào trạng thái bán tháo. Theo Chinatungsten Online, khi giá tinh quặng vonfram thủng ngưỡng tâm lý 400.000 nhân dân tệ/tấn tiêu chuẩn, tâm lý hoảng loạn lan rộng và đẩy nhanh đà giảm.

Đến ngày 16/10, giá tinh quặng vonfram hàm lượng 55% đã xuống dưới 300.000 nhân dân tệ/tấn tiêu chuẩn, giảm hơn 20% chỉ tính từ đầu tháng 10. Đà giảm lan xuống toàn chuỗi.

Cùng thời điểm, giá amoni paratungstat (APT) - sản phẩm trung gian chủ lực của ngành - lùi về vùng 420.000 - 460.000 nhân dân tệ/tấn, còn bột cacbua vonfram (WC) thường xuyên được giao dịch dưới mức 700 nhân dân tệ/kg.

Theo Chinatungsten Online, tính đến giữa tháng 10, giá thanh hợp kim cứng phế liệu đã giảm gần 25% kể từ sau kỳ nghỉ lễ. Giá bột coban, nguyên liệu quan trọng khác của ngành hợp kim cứng, cũng giảm hơn 40% kể từ tháng 4.

Mức giảm trở nên rõ hơn khi so với tháng 8. Theo Chinatungsten Online, giá APT bình quân tháng 8 đạt 608.100 nhân dân tệ/tấn. So với mức này, giá APT ngày 16/10 đã thấp hơn khoảng 24 – 31%.

Nguồn: L.H tổng hợp Chinatungsten Online.

Các doanh nghiệp đầu ngành cũng hạ giá chào bán. Ngày 20/10, Chương Nguyên Vonfram (Zhangyuan Tungsten), một trong những nhà sản xuất vonfram lớn của Trung Quốc, công bố giá chào hợp đồng dài hạn nửa cuối tháng 10 (đã gồm thuế giá trị gia tăng 13%) đối với tinh quặng wolframit 55% ở mức 344.000 nhân dân tệ/tấn tiêu chuẩn, giảm 21.000 nhân dân tệ (5,75%) so với nửa đầu tháng. Giá APT được công ty giảm 50.000 nhân dân tệ (9,09%) xuống 500.000 nhân dân tệ/tấn.

Giá tăng cao gấp 7,5 lần trước khi lao dốc

Đợt giảm hiện tại diễn ra sau một chu kỳ tăng hiếm thấy. Theo Chinatungsten Online, giá tinh quặng vonfram đã tăng từ khoảng 140.000 nhân dân tệ/tấn tiêu chuẩn lên gần 1,05 triệu nhân dân tệ trong khoảng một năm, gần như không có nhịp điều chỉnh đáng kể. Các sản phẩm vonfram chủ lực lập đỉnh lịch sử vào tháng 3/2026.

Động lực của đợt tăng này đến từ việc nguồn cung bị siết lại. Theo Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), Trung Quốc - nước sản xuất, nhập khẩu và tiêu thụ tinh quặng vonfram lớn nhất thế giới đã áp dụng biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới đối với một số mặt hàng vonfram từ tháng 2/2025.

Trước đó, cuối năm 2024, Mỹ đã nâng thuế lên 50% đối với một số sản phẩm vonfram của Trung Quốc. Trong năm 2025, giá APT tại Rotterdam (Hà Lan) tăng từ 331 USD lên 675 USD/mtu, còn giá tinh quặng 65% tăng từ 266 USD lên 551 USD/mtu, theo USGS.

Nguồn cung trong nước Trung Quốc cũng thu hẹp. Theo Hiệp hội Công nghiệp Kim loại màu Trung Quốc, sản lượng tinh quặng vonfram của nước này trong nửa đầu năm 2026 đạt 53.700 tấn (quy đổi hàm lượng 65% WO₃), giảm 14,75% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, sau 7 tháng giảm liên tục, giá tinh quặng vonfram đã mất gần 70% so với đỉnh, trở về mặt bằng của cuối tháng 11/2025, theo Chinatungsten Online ngày 15/10. Trước đó, số liệu ngày 12/10 của đơn vị này cho thấy giá các sản phẩm vonfram chủ lực thấp hơn khoảng 25% so với đầu năm 2026 nhưng vẫn cao gấp khoảng 1,4 lần so với đầu năm 2025.

Vì sao giá giảm mạnh?

Trong phân tích ngày 15/10, Chinatungsten Online cho rằng nguyên nhân gốc rễ là áp lực dòng tiền. Khi phía tiêu thụ ngày càng thận trọng, những người găm hàng và thương nhân từng giữ hàng chờ giá lên nay buộc phải hạ giá để thu hồi vốn. Mỗi giao dịch giá thấp xuất hiện lại khiến những người đang đứng ngoài lo giá giảm sâu hơn và bán theo, tạo ra hiệu ứng “mất phanh” - lượng bán làm giá giảm, giá giảm lại kéo theo thêm lượng bán.

Tâm lý hoảng loạn làm mất mặt bằng giá tham chiếu. Với cùng một loại sản phẩm, chênh lệch giữa giá chào của các bên bán ngày càng lớn, khiến người mua càng dè dặt.

Trong khi đó, phía cầu không đủ sức đỡ giá. Theo Chinatungsten Online, kể từ khi giá bắt đầu đi xuống vào tháng 3, đơn hàng từ các ngành hạ nguồn truyền thống như hợp kim cứng phục hồi chậm, doanh nghiệp chủ yếu mua đến đâu dùng đến đó.

Một nhịp hồi ngắn vào cuối tháng 5 - đầu tháng 6 từng kích hoạt hoạt động bổ sung hàng tồn kho nhưng không duy trì được. Do giá bán thấp hơn giá vốn trong khi nhu cầu yếu, nhiều nhà máy luyện và sản xuất bột vonfram đã giảm công suất hoặc tạm dừng sản xuất.

Diễn biến này cũng phản ánh vào kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành. China Tungsten and Hightech Materials, một trong những doanh nghiệp hợp kim cứng hàng đầu Trung Quốc, dự báo lợi nhuận ròng 9 tháng đạt 2,9 - 3,1 tỷ nhân dân tệ, tăng 219 - 241% so với cùng kỳ, nhờ giá tinh quặng bình quân cao hơn năm trước.

Tuy nhiên, tính từ số liệu công ty công bố, lợi nhuận riêng quý III ước đạt 824 triệu - 1,02 tỷ nhân dân tệ, thấp hơn mức 1,15 tỷ nhân dân tệ của quý II.

Tín hiệu chạm đáy

Từ ngày 19/10, thị trường bắt đầu chững lại. Theo Chinatungsten Online, việc các doanh nghiệp vonfram lớn mua vào với khối lượng lớn đã làm tâm lý thị trường đổi chiều. Đến ngày 20/10, giá tinh quặng 55% trở lại vùng hỗ trợ 300.000 nhân dân tệ/tấn tiêu chuẩn.

Giá APT được thương lượng quanh 440.000 - 470.000 nhân dân tệ/tấn. Nhiều nhà máy luyện đã giảm hoặc dừng sản xuất trong mấy tháng qua, nên nguồn hàng giao ngay thu hẹp và bên bán giữ giá chặt hơn.

Bột vonfram được chào ở mức 700 - 740 nhân dân tệ/kg, bột WC quanh 700 nhân dân tệ/kg. Tuy vậy, giao dịch thực tế vẫn giới hạn ở nhu cầu thiết yếu và nhiều bên vẫn đứng ngoài quan sát. Chinatungsten Online nhận định đáy thực sự thường chỉ được xác nhận khi tâm lý hoảng loạn đã được giải tỏa hoàn toàn và các khâu trong chuỗi tìm lại thế cân bằng, hoặc khi có biện pháp can thiệp chính sách rõ ràng.

Hai thị trường, hai mặt bằng giá

Trái với thị trường nội địa Trung Quốc, giá vonfram ở châu Âu vẫn neo ở mức cao. Theo Chinatungsten Online, ngày 12/10, giá APT tại châu Âu ở mức 2.500 - 2.900 USD/mtu, tương đương khoảng 1,48 - 1,72 triệu nhân dân tệ/tấn, cao gấp khoảng ba lần giá APT trong nước Trung Quốc cùng ngày (490.000 - 520.000 nhân dân tệ/tấn).

Mức giá này chỉ giảm 14% so với đỉnh và vẫn cao hơn 193,5% so với đầu năm. Giá ferro vonfram tại châu Âu ở mức 158 – 165 USD/kg vonfram, giảm 50,3% so với đỉnh.

Chênh lệch này tồn tại trong bối cảnh Trung Quốc vẫn duy trì biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với một số mặt hàng vonfram, áp dụng từ tháng 2/2025.

Đáng chú ý, ngày 19/10 vừa qua, CME Group thông báo sẽ ra mắt hợp đồng tương lai vonfram trên sàn COMEX vào đầu quý I/2027, nếu được cơ quan quản lý chấp thuận. Hợp đồng được thanh toán bằng tiền, dựa trên giá APT CIF Rotterdam và Baltimore do Fastmarkets đánh giá. Hiện vonfram mới chỉ có thị trường giao ngay, chưa có thị trường kỳ hạn.

Theo USGS, sản lượng khai thác vonfram toàn cầu năm 2025 ước khoảng 85.000 tấn. Chinatungsten Online cho rằng, công cụ tài chính mới có thể giúp định giá hợp lý hơn nhưng cũng có thể khuếch đại biến động khi tâm lý thị trường hoặc thanh khoản vĩ mô thay đổi.

Việt Nam đề xuất chỉ cho xuất khẩu vonfram từ khâu APT

Việt Nam là nước sản xuất vonfram lớn thứ hai thế giới, với sản lượng năm 2025 ước đạt 3.000 tấn (tính theo hàm lượng vonfram), chỉ sau Trung Quốc (67.000 tấn), theo USGS. Trữ lượng của Việt Nam được USGS ghi nhận ở mức 170.000 tấn.

Theo dự thảo quyết định về danh mục khoáng sản được phép xuất khẩu do Bộ Công Thương trình Thủ tướng, được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ ngày 8/10, wolfram (vonfram) chỉ được xuất khẩu khi "đã qua hóa luyện, tinh sạch, chuyển hóa tạo amoni paratungstat (APT) hoặc wolfram oxide".

Đây là mức chế biến tối thiểu; sản phẩm đã đạt mức này và tiếp tục được chế biến sâu hơn vẫn được coi là đáp ứng yêu cầu. Như vậy, nếu dự thảo được ban hành, quặng và tinh quặng vonfram sẽ không đủ điều kiện xuất khẩu. Dự thảo gồm 17 khoáng sản và được Bộ Tư pháp thẩm định.

Masan High-Tech Materials (MSR), đơn vị vận hành mỏ Núi Pháo (Thái Nguyên), có các sản phẩm chủ lực là APT, oxit vonfram vàng và oxit vonfram xanh, đều đạt mức chế biến tối thiểu theo dự thảo.

Ngày 24/9, Masan Group công bố Elmet Group (Mỹ, niêm yết trên Nasdaq) sẽ mua 4,99% cổ phần MSR từ một công ty con của Masan với giá 124,75 triệu USD, tương ứng định giá MSR khoảng 2,5 tỷ USD.

Đi kèm là các thỏa thuận cung ứng từ 8 năm trở lên, theo đó MSR sẽ cung cấp khoảng 1.250 tấn WO₃ quy đổi mỗi năm cho Elmet, mang lại tổng doanh thu gộp ước khoảng 1,5 tỷ USD cho MSR trong thời hạn ban đầu theo giá vonfram hiện hành. Giao dịch cần các phê duyệt pháp lý và phê duyệt nội bộ; các thỏa thuận thương mại có hiệu lực khi giao dịch cổ phần hoàn tất.

Kết quả kinh doanh của MSR gắn chặt với giá APT quốc tế. Trong kế hoạch năm 2026 của công ty, doanh thu thuần ước đạt 16.000 - 20.300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.700 - 2.500 tỷ đồng, được xây dựng trên giả định giá APT bình quân 1.164 – 1.246 USD/mtu.

Trong khi đó, giá APT bình quân quý II theo Fastmarkets đạt 3.245 USD/mtu, gấp hơn 6 lần cùng kỳ. MSR lãi sau thuế 537 tỷ đồng trong quý I và 1.666 tỷ đồng trong quý II, tổng cộng 2.203 tỷ đồng sau nửa đầu năm.

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026, ông Danny Le, Chủ tịch Hội đồng quản trị MSR, cho biết cứ mỗi 100 USD/mtu giá APT cao hơn mức giả định 1.164 USD/mtu có thể giúp doanh thu tăng khoảng 50 triệu USD và lợi nhuận sau thuế tăng khoảng 10 triệu USD trong năm.