Giá APT quay đầu tăng trưởng, doanh thu tỷ đô tạo bước đệm lớn

Thị trường vật liệu toàn cầu vừa ghi nhận sự thay đổi đáng chú ý khi giá APT (Ammonium Paratungstate) phục hồi trở lại sau hơn một tháng đi ngang. Dữ liệu từ Argus Metals cập nhật ngày 17/11/2026 chỉ ra giá tham chiếu APT tại cảng Rotterdam đạt 2.775 USD/mtu, tương đương mức tăng 4,72% so với chu kỳ cập nhật liền trước. Biên độ giao dịch trên thị trường hiện dao động quanh mức 2.600 đến 2.950 USD/mtu và có thời điểm tiến sát mốc 3.000 USD/mtu. Trước đó, giá nguyên liệu này từng trượt từ 3.000 USD/mtu hồi đầu tháng 10 xuống vùng 2.650 USD/mtu và chững lại trong nhiều tuần lễ.

Là nguyên liệu lõi để sản xuất các hợp kim đặc biệt phục vụ ngành công nghiệp hàng không vũ trụ, ô tô và bán dẫn, biến động giá APT tác động trực tiếp đến hiệu quả tài chính của các đơn vị khai thác đầu nguồn. Hưởng lợi từ chu kỳ giá tăng, CTCP Masan High Tech Materials ghi nhận kết quả kinh doanh đột biến trong 9 tháng đầu năm 2026. Doanh nghiệp đạt doanh thu 25.687 tỷ đồng cùng mức lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số chạm mức 4.350 tỷ đồng. Các chỉ tiêu này lần lượt vượt 27% và 74% so với kịch bản cao nhất được đại hội đồng cổ đông thông qua cho cả năm tài chính.

Sản lượng dự kiến đạt 8.000 tấn cùng chuỗi hợp đồng quốc tế

Dựa trên nền tảng tài chính tích cực, ban điều hành công ty cho biết lượng đơn đặt hàng giao trong năm 2027 gần như đã được lấp đầy. Để đáp ứng khối lượng cam kết với các đối tác, công ty lên kế hoạch nâng tổng sản lượng vonfram từ mức 6.000 tấn của năm 2026 lên gần 8.000 tấn vào năm tới. Cùng với việc tăng công suất khai thác, nhà máy chế biến tại Thái Nguyên cũng được tối ưu hóa dây chuyền hoạt động để nâng cao hiệu suất dòng tiền.

Doanh nghiệp hiện kết hợp linh hoạt giữa nguồn quặng tự khai thác tại mỏ Núi Pháo và nguồn thu mua từ khoảng 30 đối tác trên toàn cầu. Ban lãnh đạo đánh giá việc nâng cao tỷ trọng nguyên liệu khai thác nội bộ sẽ cải thiện trực tiếp hiệu quả sinh lời do chi phí vốn thấp hơn so với việc nhập nguyên liệu bên ngoài. Ngay cả trong trường hợp giá APT điều chỉnh thấp hơn mặt bằng quý III, công ty vẫn duy trì được biên lợi nhuận nhờ việc lấy khối lượng sản phẩm bù đắp.

Khả năng phân phối sản phẩm đầu ra của công ty cũng được củng cố vững chắc thông qua các thỏa thuận thương mại quy mô lớn. Việc ký kết hợp tác chiến lược với Elmet Group tại Mỹ và Sojitz tại Nhật Bản giúp doanh nghiệp thâm nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng vật liệu công nghệ cao toàn cầu. Sự kết hợp giữa năng lực sản xuất mở rộng, tỷ lệ lấp đầy đơn hàng cao và mạng lưới đối tác quốc tế tạo ra cơ sở an toàn để công ty bứt phá trong chu kỳ kế toán tiếp theo.