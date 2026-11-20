Giá APT tăng trở lại sau hơn một tháng đi ngang

Theo dữ liệu của Argus Metals, ngày 17/11/2026, giá tham chiếu APT tại Rotterdam đạt 2.775 USD/mtu, tăng 4,72% so với kỳ cập nhật trước đó. Biên độ giá được ghi nhận ở mức 2.600–2.950 USD/mtu, với mức cao nhất tiến gần mốc 3.000 USD/mtu.

Trước đó, giá tham chiếu APT đã giảm từ 3.000 USD/mtu đầu tháng 10 xuống 2.650 USD/mtu. Diễn biến mới nhất cho thấy giá đang có đà tăng trở lại.

Quy mô vận hành lớn của Masan mang lại nguồn cung ổn định cho khách hàng.

APT là nguyên liệu quan trọng trong ngành vonfram, được sử dụng để sản xuất vật liệu phục vụ các lĩnh vực như ô tô, hàng không vũ trụ và bán dẫn. Vì vậy, diễn biến giá APT có ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp khai thác và chế biến vonfram.

Với Masan High-Tech Materials, giá vonfram tăng mạnh đã góp phần thúc đẩy kết quả kinh doanh năm 2026. Trong 9 tháng đầu năm, MSR ghi nhận doanh thu 25.687 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 4.350 tỷ đồng, lần lượt vượt 27% và 74% so với mục tiêu theo kịch bản cao trong kế hoạch cả năm.

Đơn hàng năm 2027 gần kín, MSR chuẩn bị nâng sản lượng

Theo chia sẻ của Ban điều hành tại sự kiện gặp gỡ nhà đầu tư vào quý 3/2026, lượng đơn hàng của MSR cho năm 2027 gần như đã kín. Để đáp ứng nhu cầu thị trường, MSR dự kiến nâng sản lượng vonfram từ khoảng 6.000 tấn trong năm 2026 lên gần 8.000 tấn vào năm 2027, đồng thời tiếp tục mở rộng năng lực chế biến tại Thái Nguyên.

Song song đó, doanh nghiệp đang phát triển nguồn cung nguyên liệu từ mỏ Núi Pháo và khoảng 30 đối tác quốc tế. Việc kết hợp nguồn nguyên liệu tự khai thác với nguồn thu mua bên ngoài giúp MSR chủ động hơn trong sản xuất và tận dụng năng lực chế biến hiện có.

Theo Ban điều hành, tỷ trọng nguyên liệu từ Núi Pháo tăng lên cũng có thể hỗ trợ cải thiện lợi nhuận nhờ hiệu quả kinh doanh tốt hơn so với nguyên liệu thu mua từ bên ngoài.

Bên cạnh kế hoạch gia tăng sản lượng, trước đó, MSR cũng mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế như Elmet Group (Mỹ), Sojitz (Nhật Bản) nhằm phát triển thị trường tiêu thụ và củng cố hoạt động kinh doanh dài hạn.

Hơn một thập kỷ qua, Masan đã vận hành một chuỗi giá trị tích hợp từ khai thác đến chế biến sâu.

Thêm yếu tố hỗ trợ triển vọng kinh doanh năm 2027

Giá vonfram vẫn có thể tiếp tục biến động theo diễn biến cung cầu trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, việc giá APT tăng trở lại trong tháng 11 là một tín hiệu đáng chú ý sau giai đoạn điều chỉnh trước đó.

Đối với MSR, triển vọng năm 2027 không chỉ phụ thuộc vào giá bán mà còn gắn với kế hoạch nâng sản lượng, khả năng bảo đảm nguồn nguyên liệu và phát triển các hợp đồng thương mại quốc tế.

Theo Ban điều hành, ngay cả trong những kịch bản giá APT thấp hơn mặt bằng quý 3/2026, doanh nghiệp vẫn kỳ vọng duy trì kết quả kinh doanh tích cực nhờ sản lượng gia tăng.

Với lượng đơn hàng năm 2027 gần kín, kế hoạch mở rộng sản xuất và hợp tác ngày càng sâu rộng tại các thị trường quốc tế, MSR đang có thêm cơ sở để hướng tới tăng trưởng trong năm tới. Nếu đà phục hồi của giá APT được duy trì, đây có thể là yếu tố hỗ trợ bổ sung cho triển vọng kinh doanh của doanh nghiệp.