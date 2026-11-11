Giả vờ mượn gọi về cho gia đình, 3 thiếu niên cướp giật điện thoại

Theo thông tin từ cơ quan Công an, ngày 6/11/2026, Công an xã Lâm Thao tiếp nhận tin báo của anh N.Đ.Ng. (sinh năm 1991, trú tại khu Đại Đình, xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ) về việc bị cướp giật tài sản tại cửa hàng sửa chữa điện thoại Đ.N.Store, thuộc khu Tân Sơn, xã Lâm Thao.

3 đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trước đó, khoảng 21h ngày 5/11, anh Ng. đưa cho N.T.M. (sinh năm 2010, trú tại xã Lâm Thao) 2 điện thoại iPhone 11 và iPhone 14 để gọi về cho gia đình. Đây là những chiếc điện thoại M. cùng một người bạn đã mang đến cửa hàng thế chấp từ đầu giờ chiều cùng ngày.

Lợi dụng lúc chủ cửa hàng không chú ý, M. bất ngờ cầm cả hai điện thoại bỏ chạy ra ngoài rồi lên xe mô tô cùng các đối tượng đi cùng để tẩu thoát.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Lâm Thao khẩn trương xác minh, truy tìm các đối tượng. Chỉ khoảng 12 giờ sau, lực lượng chức năng đã bắt giữ N.T.M. và làm rõ hai người cùng tham gia là P.V.H.A. và H.V.Q. (đều sinh năm 2010, trú tại xã Lâm Thao). Hai chiếc điện thoại tang vật cũng được thu hồi.

Ngày 8/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội “Cướp giật tài sản”, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.