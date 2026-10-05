Giả vờ mua vàng rồi đeo cả lượng bỏ chạy

Ngày 5/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố bị can, tạm giam Võ Thị Thu Út (SN 1991, trú xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Người phụ nữ giả vờ hỏi mua rồi đeo vàng bỏ chạy và bị bắt giữ. Ảnh: Công an Tây Ninh

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 18/9, Út đi xe máy đến tiệm vàng K.N. tại xã Vĩnh Hưng, gặp chủ tiệm và giả vờ hỏi mua một vòng kiềng cùng một nhẫn vàng 24K. Mỗi món có trọng lượng 5 chỉ, tổng cộng 1 lượng vàng.

Sau khi nhận vàng, Út đeo vòng kiềng vào cổ tay và nhẫn vào ngón tay. Người này sau đó nói không đủ tiền mặt và tiền trong tài khoản, giả vờ gọi điện nhờ chồng mang tiền đến.

Thực tế Út không gọi cho chồng mà ngồi chờ thời cơ. Khi thấy chủ tiệm sơ hở, người phụ nữ này bất ngờ chạy ra đường cùng số vàng trên tay.

Phát hiện sự việc, chủ tiệm tri hô và cùng người dân truy đuổi, bắt giữ Út khi chưa kịp tẩu thoát.

Cơ quan công an xác định do nợ nần, không có tiền tiêu xài, Út nảy sinh ý định giả vờ mua vàng rồi chiếm đoạt để bán lấy tiền.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.